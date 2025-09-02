Semicon India 2025: 'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले पीएम मोदी आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi in Semicon India 2025:  दिल्ली के यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का आयोजन चल रहा है ये तीन दिन चलेगा 3 सितंबर को भी पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी सीईओ गोलमेज कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:01 PM IST
PM Modi's witty style: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (2 सितंबर) को नई दिल्ली के यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया 2025'का उद्घाटन किया. इस दौरान जब वो वहां मौजूद मेहमानों को संबोधित करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने अपने चुटीले अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. पीएम मोदी ने जैसे ही अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा... देवियों और सज्जनों.... कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं... इसके तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाने लगे. 

लोगों के तालियां बजाने को लेकर पीएम मोदी भी चुटीले अंदाज में आ गए और तुरंत ही वहा मौजूद लोगों से ये पूछ लिया कि मैं यात्रा पर गया था उसके लिए आप लोग ताली बजा रहे हैं या फिर मैं लौटकर आया हूं इसके लिए...' इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो गए. दिल्ली के यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया 2025' का आयोजन चल रहा है ये तीन दिन चलेगा 3 सितंबर को भी पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी सीईओ गोलमेज कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. 

स्वदेशी तकनीक क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग
भारत ने स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है. मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर 'विक्रम' (Vikram) दिखाया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है. 

यह भी पढ़ेंः Trump बोले- अमेरिका की मुट्ठी में होगा AI, लेकिन बाजी मार गया भारत; बन गया है Plan

यह उपलब्धि भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक

1-यह पहली बार है जब देश ने पूर्णतः घरेलू स्तर पर एक अत्याधुनिक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है.

2-इसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जाएगा, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी.

3- यह वैश्विक स्तर पर भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

4-प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर ISRO की टीम और वैज्ञानिकों की सराहना की, और इसे भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रतीक बताया.

5- ‘विक्रम’ न केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सशक्त करेगा, बल्कि यह संकेत भी देता है कि भारत अब उच्च तकनीकी क्षेत्रों में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है.

मेक इन इंडिया का ठोस उदाहरण
यह माइक्रोप्रोसेसर केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन और मेक इन इंडिया अभियान का ठोस उदाहरण है.‘विक्रम’ को विशेष रूप से स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल के लिए डिजाइन और प्रमाणित किया गया है जहां तापमान, कंपन और विकिरण जैसी अत्यंत कठिन परिस्थितियां होती हैं. भारत का यह पहला ऐसा फुली इंडिजिनस 32-बिट प्रोसेसर है जिसे पूरी तरह से देश में डिजाइन और विकसित किया गया है. इसके साथ ही “चिप्स टू स्टार्टअप” प्रोग्राम के तहत छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 28 अन्य चिप्स को भी मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार और पैकेज किया गया.

यह भी पढ़ेंः Semicon India 2025: PM मोदी ने देखा था सपना, 3.5 साल में हुआ पूरा; पहली देसी चिप पेश

