'OG', 'Flex' और 'धुरंधर' से बात, SRCC में दिखा PM का गजब अंदाज, Gen-Z से क्या बोले मोदी?

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि भले ही वे धुरंधर न हों, फिर भी अपना प्रभाव डालें. उन्होंने कहा,' आप धुरंधर न हों, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाएं.' उन्होंने रीविजिट शब्द का इस्तेमाल करते हुए युवा पीढ़ी से साल 2013 में अपने अंतिम संबोधन के दौरान भारत की स्थिति पर एक नजर डालने के लिए कहा. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वे ऑनलाइन जांच करें कि उस समय अखबारों में क्या खबरें छप रही थीं, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी और वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे. इसके अलावा उन्होंने SRCC के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को याद करते हुए कहा,' SRCC के पूर्व छात्र भी बहुत खास रहे हैं. अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के पूर्व छात्र ही इस संस्थान के मूल स्तंभ हैं.'