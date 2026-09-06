Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /OG, Flex और धुरंधर से बात, SRCC में दिखा PM का गजब अंदाज, Gen-Z से क्या बोले मोदी?

'OG', 'Flex' और 'धुरंधर' से बात, SRCC में दिखा PM का गजब अंदाज, Gen-Z से क्या बोले मोदी?

PM Modi Speech In SRCC: पीएम मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के छात्रों को संबोधित करने के दौरान OG और Flex जैसे Gen Z स्लैंग का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही उन्होंने 'धुरंधर' का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने मंच से विपक्ष पर भी हमला बोला.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 06, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:42 AM IST
'OG', 'Flex' और 'धुरंधर' से बात, SRCC में दिखा PM का गजब अंदाज, Gen-Z से क्या बोले मोदी?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IGKV पेपर लीक: 7 सितंबर से शुरू होंगी रद्द परीक्षाएं,ई-मेल से भेजे जाएंगे प्रश्नपत्र
2
3
4
5