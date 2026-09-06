'OG', 'Flex' और 'धुरंधर' से बात, SRCC में दिखा PM का गजब अंदाज, Gen-Z से क्या बोले मोदी?

PM Modi Speech: पीएम मोदी शनिवार ( 5 सितंबर 2026) को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के छात्रों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने OG जैसे Gen Z स्लैंग का इस्तेमाल किया. यहां तक की पीएम ने साल 2026 की सबसे फेमस मूवी 'धुरंधर' का भी जिक्र किया.
साल 2013 के बाद 13 साल बाद कॉलेज लौटे पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने छात्रों से कहा,' मैंने 2013 में जो कहा था, वही मेरा दृढ़ विश्वास था.' वहीं, प्रधानमंत्री ने कहा,' यह कहना कि आप SRCC के पूर्व छात्र हैं यह बड़ा फ्लैक्स है.' प्रधानमंत्री ने SRCC के पूर्व छात्रों को रियल OG भी कहा.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि भले ही वे धुरंधर न हों, फिर भी अपना प्रभाव डालें. उन्होंने कहा,' आप धुरंधर न हों, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाएं.' उन्होंने रीविजिट शब्द का इस्तेमाल करते हुए युवा पीढ़ी से साल 2013 में अपने अंतिम संबोधन के दौरान भारत की स्थिति पर एक नजर डालने के लिए कहा. पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि वे ऑनलाइन जांच करें कि उस समय अखबारों में क्या खबरें छप रही थीं, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी और वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे. इसके अलावा उन्होंने SRCC के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को याद करते हुए कहा,' SRCC के पूर्व छात्र भी बहुत खास रहे हैं. अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो यहां के पूर्व छात्र ही इस संस्थान के मूल स्तंभ हैं.'
पीएम मोदी ने कहा कि साल 2013 में भारत आतंकी हमले, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे कई चुनौतियों का सामना कर रहा था. उन्होंने कहा,' विकास दर बिल्कुल निचले स्तर पर थी और इंफ्लेशन टॉप पर था.घोटाले और भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर पहुंच गए थे.' उन्होंने कहा कि उस समय माहौल निराशा और हताशा से भरा था. पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने सीमा पार हमलों के प्रति देश की तत्कालीन और वर्तमान प्रतिक्रिया की तुलना की. उन्होंने कहा कि आज जब पाकिस्तान कुछ करता है, तो हम उनके घर में घुसकर हमला करते हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता मिल रही है. उन्होंने नए GDP के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
बता दें कि पीएम मोदी की ओर से Gen Z की भाषा का इस्तेमाल ऐसे समय पर सामने आया है, जब कई सांसद-नेता जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के बाद युवाओं से जुड़ने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं. हाल ही में भाजपा सांसदों ने भी संसद में MIA, FOMO और Delulu जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन मीम्स, रील्स और इंटरनेट कल्चर से प्रभावित थे. ऐसे में राजनीतिक दल तेजी से Gen Z की भाषा को समझने और बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो रील्स, मीम्स और इंटरनेट स्लैंग के जरिए संवाद करते हैं.