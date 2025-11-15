Advertisement
trendingNow13005312
Hindi Newsदेश

PM Modi on Bihar Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत करने...', बिहार में जीत पर सूरत में क्या बोले पीएम मोदी?

Bihar में एनडीए की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं. यहां सूरत में पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए और कहा कि इस बार बिहार ने इस विधानसभा चुनाव ने जातिवाद की राजनीति को सख्ती से खारिज कर दिया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi on Bihar Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत करने...', बिहार में जीत पर सूरत में क्या बोले पीएम मोदी?

PM Modi on Bihar Win: बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधा. सूरत में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा बिहार में कई जमानती नेता, वहां जा-जाकर जातिवाद का भाषण देते रहते थे. पूरी ताकत से जातिवाद का जहर फैलाते रहते थे. पुराने जमाने से उन्हें लगता था कि इससे उनका खेल हो जाएगा. लेकिन इस बार बिहार ने चुनाव में जातिवाद के जहर को पूरी तरह नकार दिया है. ये देश के लिए बहुत उज्जवल संदेश है. 

बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं. यहां सूरत में पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए और कहा कि इस बार बिहार ने इस विधानसभा चुनाव ने जातिवाद की राजनीति को सख्ती से खारिज कर दिया है. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कई नेता बिहार में बार-बार जाकर जाति आधारित राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा,'कई जमानती नेता जातिवाद का भाषण देते रहते थे और पूरी ताकत से उसका जहर फैलाते थे. पुराने जमाने से उन्हें लगता रहा कि यही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है.'

 

Add Zee News as a Preferred Source

वक्फ कानूनों का जिक्र कर विपक्ष पर बोला हमला
पीएम मोदी ने चुनावी रुझानों के बीच वक्फ कानून का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पहले बिहार में गैरकानूनी तरीके से जमीनों और मकानों पर कब्जा कर उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता था. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी इसी तरह हजारों साल पुराने पूरे-के-पूरे गांवों को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया था, जिससे देशभर में चिंता की स्थिति पैदा हो गई थी. मोदी ने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ से संबंधित कानून पारित किया, जिससे पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके. चुनावी रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने इस बार जातिवाद की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनके अनुसार, 'यह नतीजा देश के लिए बेहद सकारात्मक और उज्ज्वल संदेश लेकर आया है.'

मान-सम्मान और मर्यादा भारतीय राजनीति की आत्मा
बिहार की राजनीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दोतीन वर्षों से विधानसभा में एक अजीब-सा चलन बन गया था. वरिष्ठ नेताओं का नीतीश कुमार को अपमानित करना मानो एक फैशन बन गया था. बेबुनियादी टिप्पणिया, भद्दी भाषा और मर्यादाओं को लांघते बयान. पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जिस तरह संसद में कुछ नामदार नेता सीमाए तोड़ते हुए अनुचित व्यवहार करते हैं, वैसा ही आचरण पटना की सियासत में भी दिखने लगा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि न देश की जनता इस तरह के व्यवहार को स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली है. मर्यादा और सम्मान भारतीय राजनीति की आत्मा हैं, और जब भी कोई इन्हें तोड़ता है, लोग उसे जरूर जवाब देते हैं.

यह भी पढ़ेंः बिहार चुनाव में करारी हार से लड़खड़ाया INDI गठबंधन, अब क्या होगा अगला कदम?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

biharPM Modi

Trending news

'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद