नौसेना को युद्धपोतों की सौगात देने से पहले पीएम मोदी योग दिवस में हिस्सा लेंगे. आज जब प्रधानमंत्री ने बंगाल की धरती से लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने बंगाल के योग संबंध के बारे में बताया. बंगाल की धरती और योग का संबंध आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है. लिखित इतिहास में बंगाल के अंदर योग परंपराओं का पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है. पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध वज्रयान योग परंपरा का उदय हुआ था. इन यौगिक क्रियाओं में सांस को बढ़ाने और ऊर्जा जागृत करने पर महत्व दिया जाता था. 9वीं शताब्दी में बंगाल के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा. नाथ संप्रदाय ने हठ योग की पंरपरा को आगे बढ़ाया. आज जो नेति, कपालभाति या प्राणायाम हम करते हैं. ये सभी हठयोग की मूल क्रियाओं का हिस्सा थे. 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बंगाल में काया साधना की परंपरा आगे बढ़ी. काया साधना का उद्देश्य यौगिक आसनों के जरिए शरीर में कुंडलिनी जागृत करना था.