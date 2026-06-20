Kolkata Yog Divas: कल देश के अलग-अलग शहरों में NEET की परीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता. दो महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी बनेगी. कोलकाता में देश की सैन्य और योग शक्ति दोनों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी. 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में योग करेंगे.
ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी बंगाल की धरती से योग दिवस मनाएंगे. उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना के एक अहम आयोजन में शामिल होंगे. ये आयोजन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर होगा, जहां पीएम मोदी नौसेना के तीन नए युद्धपोतों को कमीशन करेंगे.
इस सेरेमनी में भारतीय नेवी को जो पहला युद्धपोत मिलेगा उसका नाम है INS दूनागिरी. दूनागिरी एक युद्धपोत है जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है. ब्रह्मोस के साथ ही साथ इस युद्धपोत पर 32 बराक मिसाइल भी तैनात रहेंगी. बराक समुद्र से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है. नेवी को जो दूसरा जहाज मिलेगा उसका नाम है INS अग्रेय. ये एक एंटी सबमरीन जहाज है यानी ये समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला करने वाला जहाज है. इस आयोजन में जो तीसरा जहाज कमीशन होगा उसका नाम है INS संशोधक. ये समुद्र में सर्वे करने वाला जहाज है. ऐसे जहाजों से नौसेना समुद्र की परिस्थितियों का आकलन करके अपनी रणनीति तैयार करती है यानी कोलकाता का ये आयोजन नौसेना को अलग-अलग किस्म की भूमिका निभाने वाले युद्धपोतों से लैस कर देगा.
नौसेना को युद्धपोतों की सौगात देने से पहले पीएम मोदी योग दिवस में हिस्सा लेंगे. आज जब प्रधानमंत्री ने बंगाल की धरती से लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने बंगाल के योग संबंध के बारे में बताया. बंगाल की धरती और योग का संबंध आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है. लिखित इतिहास में बंगाल के अंदर योग परंपराओं का पहला उल्लेख 8वीं शताब्दी में मिलता है. पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध वज्रयान योग परंपरा का उदय हुआ था. इन यौगिक क्रियाओं में सांस को बढ़ाने और ऊर्जा जागृत करने पर महत्व दिया जाता था. 9वीं शताब्दी में बंगाल के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा. नाथ संप्रदाय ने हठ योग की पंरपरा को आगे बढ़ाया. आज जो नेति, कपालभाति या प्राणायाम हम करते हैं. ये सभी हठयोग की मूल क्रियाओं का हिस्सा थे. 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बंगाल में काया साधना की परंपरा आगे बढ़ी. काया साधना का उद्देश्य यौगिक आसनों के जरिए शरीर में कुंडलिनी जागृत करना था.
योग दिवस के अवसर पर बंगाल के अलग अलग शहरों, कस्बों में भी योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं. कोलकाता की जिस रेड रोड पर पीएम और 30 हजार से ज्यादा बंगालवासी योग करेंगे. वहां कैसी तैयारियां हैं, ये आपको रेड रोड से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी. आमतौर पर हम और आप मान लेते हैं कि योग एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये एक मिथ्या है. योग बेहद ही आसान क्रिया है. महर्षि पतंजलि ने योग को स्थिर सुख मानसम कहा था यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति स्थिरता और सुख का अनुभव करे वही योग है.
योग की वैज्ञानिक और सरल प्रक्रियाओं को स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक राजयोग में भी परिभाषित किया था. स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि योग का उद्देश्य शरीर और मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाना है. जब आप योग करते हैं, तो आपका शरीर केवल एक माध्यम बन जाता है और मन शांत महासागर की तरह स्थिर हो जाता है. ये आंतरिक शक्तियों को जागृत कर शारीरिक रोगों को नष्ट करता है और मानसिक शांति देता है.