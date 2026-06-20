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DNA: साधना के साथ समुद्र की सुरक्षा... 'इंटरनेशनल योगा डे' पर कोलकाता से कौनेसे 2 बड़े संदेश देंगे पीएम?

International Day of Yoga 2026: देशभर में कल योग दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की रेड रोड पर पीएम और 30 हजार से ज्यादा बंगालवासी योग करेंगे. इसके बाद पीएम इंडियन नेवी के एक अहम आयोजन में शामिल होंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:41 PM IST
DNA: साधना के साथ समुद्र की सुरक्षा... 'इंटरनेशनल योगा डे' पर कोलकाता से कौनेसे 2 बड़े संदेश देंगे पीएम?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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