/आंध्र प्रदेश को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू; पीएम मोदी ने दी ₹17,900 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौर पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए ₹17,900 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफा दिया है. आंध्र प्रदेश दौर पर पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत 13,500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक धिमसा नृत्य से किया. पीएम ने इस दौरान राज्य के पहले हाई-टेक सेमीकंडक्टर प्लांट और भोगापुरम के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. भोगापुरम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. उन्होंने इन परियोजनाओं को 'स्वर्ण आंध्र' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.
इस दौरे पर पीएम में विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बना अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की शुरुआत की. करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बना यह एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है.
इस एयरपोर्ट की क्षमता की बात करें तो पहले चरण में यह हर साल 60 लाख यात्रियों को सेवाएं देगा. भविष्य में इसे 4 करोड़ यात्री क्षमता तक बढ़ाने की योजना है.
यह एयरपोर्ट AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक पैसेंजर प्रोसेसिंग और एडवांस्ड प्रेडिक्टिव ऑपरेशन्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है.
प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे उत्तर आंध्र का गहना बताते हुए कहा कि आज इस क्षेत्र के सपनों को नए पंख मिल गए हैं.
सेमीकंडक्टर, हाईवे और पावर सेक्टर को बड़ा बढ़ावा
एयरपोर्ट के साथ ही, पीएम मोदी ने प्रदेश में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत की.
AndhraPradesh: Prime Minister @narendramodi visits Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram. pic.twitter.com/Iy86XKrAtK
All India Radio News (@airnewsalerts) August 1, 2026
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत आंध्र प्रदेश के पहले चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जहां हर साल करीब 9.6 करोड़ यानी 96 मिलियन चिप्स का उत्पादन होगा. सालाना 9.6 करोड़ चिप्स बनाने वाले इस प्लांट के शुरू होने से न सिर्फ विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि दक्षिण भारत में रोजगार का नया अध्याय शुरू होगा. स्मार्टफोन से लेकर कारों तक में इस्तेमाल होने वाली चिप्स के लिए अब भारत को दुनिया का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा!
इसके साथ ही पीएम ने कर्नूल और अनंतपुर में पवन व सौर ऊर्जा क्षेत्रों को जोड़ने वाले ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन किया. साथ ही, कर्नूल-IV रिन्यूएबल एनर्जी जोन के लिए ₹5,550 करोड़ के ट्रांसमिशन सिस्टम की नींव रखी.
1,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की हाईवे परियोजनाओं को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसमें NH-365 BG पर 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे और NH-565 पर नया ब्रिज शामिल है.
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए, बहुत ही खास है. पीएम ने कहा कि मुझे बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ महीने में उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का अवसर मिला है. और आज लगभग 18000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभांरभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि दूसरी परियोजनाएं आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़ी हैं. जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा. तेजी से हो रहा विकास कार्य इस बात का प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.
भोगापुरम दौरे के दौरान पीएम मोदी को उपहार में प्रसिद्ध बॉबिली एकांत वीणा मिली, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने शेयर की है. तस्वीर शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि भारत की संगीत परंपराओं में वीणा की एक खास जगह है. यह आंध्र प्रदेश के कारीगरों के हुनर को दिखाती है. राज्य की संस्कृति को बचाए रखने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं.
बता दें कि बॉबिली एकांत वीणा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बॉबिली क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसे लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराशकर बनाया जाता है.
Delighted to receive the exquisitely handcrafted Bobbili Ekanda Veena in Bhogapuram.
The Veena has a special place in India’s musical traditions. It embodies the skills of Andhra Pradesh’s artisans. My compliments to them for preserving the culture of the state. pic.twitter.com/31KoBnap4t
Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
एयरपोर्ट का उद्घाटन के दौरान पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले देश में हर हवाई अड्डे का नाम केवल एक ही परिवार के नाम पर रखा जाता था, लेकिन एनडीए सरकार ने इस परंपरा को बदला है. पीएम ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि और पंजाब के हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखना इसी सोच का हिस्सा है, जिससे यहां से उड़ान भरने वाले हर यात्री को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी.
आंध्र प्रदेश के दौरे के बाद पीएम मोदी 1 अगस्त को कर्नाटक भी पहुंचेंगे. कर्नाटक के मैसूर जिले में दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का पीएम लोकार्पण करेंगे. 81,000 वर्ग फीट में फैला यह केंद्र युवाओं के लिए खास है. जिसमें शिक्षा, योग, ध्यान और कई अन्य सुविधाएं रहेगी.