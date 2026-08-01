/आंध्र प्रदेश को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू; पीएम मोदी ने दी ₹17,900 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौर पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए ₹17,900 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तोहफा दिया है. आंध्र प्रदेश दौर पर पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत 13,500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक धिमसा नृत्य से किया. पीएम ने इस दौरान राज्य के पहले हाई-टेक सेमीकंडक्टर प्लांट और भोगापुरम के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. भोगापुरम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. उन्होंने इन परियोजनाओं को 'स्वर्ण आंध्र' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.