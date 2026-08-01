Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आंध्र प्रदेश को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू; पीएम मोदी ने दी ₹17,900 करोड़ की सौगात

आंध्र प्रदेश को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू; पीएम मोदी ने दी ₹17,900 करोड़ की सौगात

PM Modi Andhra Pradesh Visit: पीएम मोदी शनिवार यानी 1 अगस्त का आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने प्रदेश को ₹17,900 करोड़ की लागत वाले मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है. जिसमें राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट और भोगापुरम में नए एआई-लैस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 01, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:11 PM IST
आंध्र प्रदेश को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू; पीएम मोदी ने दी ₹17,900 करोड़ की सौगात

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महिलाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, आज से आवेदन शुरू
2
3
4
5