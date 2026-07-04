/अमेरिका भी मांगेगा मेड इन इंडिया चिप! साणंद में PM मोदी ने किया नए प्लांट का उद्घाटन, सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगी रफ्तार

PM Modi Sanand Visit: भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाया है. अब देश में टेक डिवाइस को चलाने वाला दिमाग यानी माइक्रोचिप भी खुद बनाएगा. देश के सेमीकंडक्टर मिशन को और रफ्तार मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी के एडवांस ओसैट प्लांट का उद्घाटन शनिवार को कर दिया है. यह भारत का तीसरा ऐसा प्लांट है, जो न सिर्फ विदेशी चिप पर निर्भरता को खत्म करेगा, बल्कि सुपरपावर देशों को मेड इन इंडिया चिप एक्सपोर्ट करने का रास्ता भी साफ करेगा.
गुजरात के साणंद में शुरू इस नए प्लांट से भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सप्लाई चेन और भी मजबूत होगी और विदेशों से आने वाली चिप पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. भारत सरकार का मकसद देश को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है.
मिडिल ईस्ट संकट और AI के कारण बढ़ती चिप्स की मांग के बीच भारत का यह कदम टेक जगत के लिए भी बहुत आम है. भारत से बनने वाली चिप की मांग दुनिया भर में हो सकती है, इससे चिप्स की कमी दूर हो सकती है, और जो टेक डिवाइस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उन पर भी लगाम लग सकता है.
उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, बल्कि भारत में पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना है. उन्होंने कहा कि देश को चिप निर्माण के हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. पीएम ने कहा कि भारत अब सिर्फ चिप बनाने पर ही नहीं, बल्कि चिप डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण, कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स जैसे पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने पर भी तेजी से काम कर रहा है.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रस्तावित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. इससे देश में चिप उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर बनने वाले पुर्जों व दूसरे सामान की मांग भी बढ़ेगी. इसका फायदा भारतीय कंपनियों और उद्योगों को मिलेगा तथा नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि लगभग 20 साल पहले उन्होंने गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई थी और गांधीनगर और प्रांतिज के बीच 350-400 एकड़ जमीन की पहचान भी कर ली थी. उन्होंने कई कंपनियों से बातचीत भी की थी, लेकिन उस समय यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी. पीएम ने कहा कि मेरा 20-22 साल का सपना आखिरकार सच हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि उस समय देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में शायद ही कोई बात करता था, और जो लोग करते भी थे उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था. आज, उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में भारत की प्रगति देखकर उन्हें अपार खुशी हो रही है.
More than 20 years ago, perhaps even earlier, I had prepared a plan to set up a semiconductor plant in Gujarat.
We had identified around 350-400 acres of land near Gandhinagar and Prantij and had also held discussions with some companies....
Although it could not happen then,… pic.twitter.com/xq9JRZB9cr
All India Radio News (@airnewsalerts) July 4, 2026
पीएम ने बताया कि इस प्लांट से 20 करोड़ चिप बनेंगी. यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है. हम मोबाइल, इलेकट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ वह चिप भी बनाएंगे जिनसे पूरी दुनिया चलती है. इस प्लांट से भारत की चिप निर्माण क्षमता बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयातित चिप पर निर्भरता कम होगी.
इस दौरान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्लांट में बनने वाली चिप का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑटोमोटिव यानी गाड़ियों और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाएगा. इसके साथ ही भारत अब सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के मामले में एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने की राह पर है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साणंद के इस प्लांट में बनने वाली चिप का इस्तेमाल हमारी कारों, स्कूटरों और कई बड़ी इंडस्ट्रीज में होगा. सबसे अच्छी और खुश करने वाली बात यह है कि यहां बनी चिप जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी. भारतीय टेक्नोलॉजी को अब दुनिया भर में पहचान मिलेगी.
Standing Ovation to PM Narendra Modi
असंभव को संभव कर दिया!
अब गुजरात में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स केवल भारत की जरूरतें ही नहीं पूरी करेंगी, बल्कि जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों तक भी पहुंचेंगी।#SemiconHubBharat pic.twitter.com/DUdW9KLC8O
BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) July 4, 2026