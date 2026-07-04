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अमेरिका भी मांगेगा मेड इन इंडिया चिप! साणंद में PM मोदी ने किया नए प्लांट का उद्घाटन, सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगी रफ्तार

CG Semi Sanand Gujarat: भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में देश ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है. पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी के नए सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है. यह देश का तीसरा ऐसा प्लांट है, जहां चिप बनाने और उनकी टेस्टिंग का काम किया जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:03 PM IST
अमेरिका भी मांगेगा मेड इन इंडिया चिप! साणंद में PM मोदी ने किया नए प्लांट का उद्घाटन, सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगी रफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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