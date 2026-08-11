/अरिजीत सिंह के गाने संग PM Modi ने शेयर की नई इंस्टा रील, जानें 15 अगस्त के लिए क्या दिया संदेश?

देश 15 अगस्त को अपनी आजादी का पर्व मनाने जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस के इस पावन और गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक विशेष संदेश जारी कर 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ने और राष्ट्रभक्ति के इस उत्सव को अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाने की अपील की है.