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अरिजीत सिंह के गाने संग PM Modi ने शेयर की नई इंस्टा रील, जानें 15 अगस्त के लिए क्या दिया संदेश?

15 अगस्त 2026 को देश अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक खास संदेश जारी कर हर भारतीय से देशभक्ति के रंग में रंगने की अपील की है.

Published: Aug 11, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:58 PM IST
अरिजीत सिंह के गाने संग PM Modi ने शेयर की नई इंस्टा रील, जानें 15 अगस्त के लिए क्या दिया संदेश?

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