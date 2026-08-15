/निर्भीक, निर्णायक और नया भारत...मिशन 2047 के लिए PM मोदी ने तैयार की पिच, दुनिया सुनेगी हिंद की हुंकार

Independence Day Speech: तारीख 15 अगस्त 2026. जगह लाल किले की प्राचीर. 13वीं बार पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया तो पूरा देश गर्व से भर गया. मौका खास इसलिए भी था क्योंकि आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम् गूंजा.अब हर किसी की नजर थी पीएम मोदी के भाषण पर. पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत रुक नहीं सकता, थम नहीं सकता.सामने है 2047 का विकसित भारत का टारगेट, जिसके लिए अब वर्क कल्चर को बदलना पड़ेगा. जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए, वो अब 5-7 में करना है. इसका पूरा दारोमदार है देश के युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर. अपने भाषण में पीएम मोदी ने जिस अहम चीज का जिक्र किया है, वह है सप्तधारा यानी वो 7 विधाएं, जो विकसित भारत का सपना पूरा करेंगी.
पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर. सप्त धारा की दूसरी शक्ति है, कृषि और खाद्य उत्पादन. तीसरी शक्ति है- प्रौद्योगिकी और नवाचार.सप्त धारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति.हमारी पांचवी सप्त धारा की शक्ति रक्षा बल है.छठी शक्ति है, ग्रीन इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी.सातवीं धारा है भारत की 'सॉफ्ट पावर'.
यानी एआई यूथ स्किल के तहत 1 करोड़ युवाओं को पूरे देश में अगले एक साल तक एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी. आंकड़ों का हवाला देकर पीएम ने कहा कि देश में करीब 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और युवा भी रोजगार पैदा कर रहे हैं. लिहाजा इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का फंड घोषित किया है.
पीएम मोदी ने बताया कि साल 2004 से 2014 के बीच यूनिवर्सिटी 350 से भी कम थीं. आज आंकड़ा 650 है.जल्द ही हम करीब 1,000 के करीब पहुंच रहे हैं.' इसके बाद युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी. समाज को आधुनिक और ताकतवर बनाने के लिए सिविल डिफेंस रिफॉर्म लाया जाएगा. इसके तहत युवाओं को आधुनिक ट्रेनिंग और क्षमताओं से लैस किया जाएगा.
पीएम मोदी ने भाषण से एक बात साफ कर दी है कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा. सपने बड़े देखने होंगे और उनको पूरा करने के लिए उसी तरह से काम किया जाएगा.
खेलों में भी देश को आगे बढ़ाने की बात पीएम मोदी ने कही. उन्होंने कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है. अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है. भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है. तिरंगा लहराता दिखाई देता है. टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है. खेल इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बिच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसीन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है.भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हम 2026 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं. 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है. दुनिया में ओलंपिक खेलों में 40 प्रकार के खेल होते हैं, जिसमें करीब 325 से 350 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं. हम दो तिहाई खेलों में नहीं होते. हम क्वालीफाई नहीं करते.'
इसके अलावा भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी भी कर रहा है. भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि वर्ल्ड क्लास लेवल के और खिलाड़ी उसकी जमीन से निकलकर ओलंपिक जैस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें. भारत ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 कांस्य जीतकर चौथा नंबर हासिल किया है.
ये तो बात हुई खेलों की.ऊर्जा और आत्मनिर्भरता में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है. भारत ने एक साल में अब तक की सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी की क्षमता को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जिससे न्यू एनर्जी की दिशा में देश की स्थिति और मजबूत हुई. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में भी तेजी दिखाई दी है.देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या करीब 400 तक पहुंच चुकी है और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स कमाल दिखा रहे हैं. सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत युद्धस्तर पर लगा हुआ है. अगले 1-2 साल में 7-8 नए प्रोडक्शन प्लांट्स चालू हो जाएंगे.
दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत दुनिया के किसी देश से कम नहीं है.भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में शामिल है और भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.4 प्रतिशत तक पहुंची है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2047 तक 100 गिगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.यानी भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां से उसे रोकने वाला कोई नहीं है.गाड़ी को अब सिर्फ टॉप गियर में डालने की जरूरत है, ताकि विकास की रफ्तार को कोई रोक ना पाए.