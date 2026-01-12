'टेक्नोलॉजी-रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी

India-Germany CEO Forum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की जिसमें भारत-जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में गुजरात के गांधीनगर में भारत और जर्मनी के बीच MoU पर भी साइन किए गए.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चांसलर के तौर पर यह फ्रेडरिक मर्ज की भारत और असल में एशिया की पहली यात्रा है. यह इस बात का पक्का सबूत है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितनी अहमियत देते हैं. भारत जर्मनी के साथ अपनी दोस्ती और पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हम चांसलर मर्ज का भारत में दिल से स्वागत करते हैं. चांसलर मर्ज की यह यात्रा एक खास समय पर हो रही है.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है जो 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है. 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में लंबे समय से मौजूद हैं. यह भारत में उनके अटूट भरोसे और यहां मौजूद अपार अवसरों को दिखाता है. यह आज सुबह इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में साफ तौर पर दिखा.

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए साथ करेंगे काम: पीएम मोदी

पीएम मोदी वे कहा कि भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग साल-दर-साल मजबूत हुआ है और इसका असर आज जमीन पर साफ दिख रहा है. भारत और जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में समान प्राथमिकताएं साझा करते हैं. इस सहयोग को और बढ़ाने के लिए, हमने इंडिया-जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है. यह ज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मिलकर जलवायु, ऊर्जा, शहरी विकास और शहरी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं. दोनों देशों की कंपनियों द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन में नया मेगा-प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. भारत और जर्मनी सुरक्षित, भरोसेमंद और लचीली सप्लाई चेन बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. इन सभी विषयों पर आज साइन किए गए MoU हमारे सहयोग को नई गति और ताकत देंगे.

रक्षा उद्योगों में दोनों देश बढ़ाएंगे सहयोग; पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा दृष्टिकोण का प्रतीक है. मैं रक्षा व्यापार से संबंधित प्राथमिकताओं को आसान बनाने के लिए चांसलर मर्ज का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर भी काम करेंगे, जो सह-विकास और सह-उत्पादन के नए अवसर खोलेगा.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे लोगों से लोगों के संबंध हैं. रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी की बौद्धिक दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया. स्वामी विवेकानंद के दर्शन ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने पहली बार भारत की आजादी का झंडा फहराकर हमारी आजादी की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी. आज, हम इस ऐतिहासिक संबंध को एक आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं.

इस दौरान पीएम मोदी ने विकास, माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किल बढ़ाने पर खास जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के टैलेंटेड युवा जर्मन अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं. आज जारी किया गया ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इस भरोसे का प्रतीक है.

इससे खासकर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी. आज, हमने खेल के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं. यह युवाओं को जोड़ने का एक असरदार तरीका होगा. आज तैयार किया गया उच्च शिक्षा पर व्यापक रोडमैप शिक्षा क्षेत्र में हमारी साझेदारी को एक नई दिशा देगा. मैं जर्मन यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं.