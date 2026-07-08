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धर्म बदला लेकिन DNA नहीं... अयोध्या से इंडोनेशिया तक क्या है भारत का रिश्ता? प्रम्बानन मंदिर ने जोड़ीं सभ्यताएं

PM Modi In Indonesia: पीएम मोदी इंडोनेशिया में अपनी यात्रा के दौरान प्रम्बानन मंदिर पहुंचे. यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है. पीएम ने इसका वीडियो भी शेयर किया. दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में मंदिर का जीर्णोद्धार बताता है कि इंडोनेशिया ने बेशक अपना धर्म बदला है. लेकिन अपना DNA नहीं बदला है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:06 PM IST
धर्म बदला लेकिन DNA नहीं... अयोध्या से इंडोनेशिया तक क्या है भारत का रिश्ता? प्रम्बानन मंदिर ने जोड़ीं सभ्यताएं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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