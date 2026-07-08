/धर्म बदला लेकिन DNA नहीं... अयोध्या से इंडोनेशिया तक क्या है भारत का रिश्ता? प्रम्बानन मंदिर ने जोड़ीं सभ्यताएं

प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और कंबोडिया के 'अंगकोर वाट' के बाद पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है. 1000 साल पुराना ये मंदिर त्रिमूर्ति को समर्पित है. साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था. इस परिसर में सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. परिसर में बना शिव मंदिर लगभग 154 फीट का है. यहां भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर हैं. परिसर में कुल 240 मंदिर हैं. इसमें 8 प्रमुख मंदिर हैं. यहां नंदी, गरुड़ और हंस का भी मंदिर है. प्रम्बानन मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा उकेरी गई है. रामकथा से जुड़ने के कारण प्रम्बानन मंदिर को इंडोनेशिया में अयोध्या का पवित्र दर्जा हासिल है.