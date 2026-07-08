/धर्म बदला लेकिन DNA नहीं... अयोध्या से इंडोनेशिया तक क्या है भारत का रिश्ता? प्रम्बानन मंदिर ने जोड़ीं सभ्यताएं

PM Modi Indonesia Visit: इंडोनेशिया यात्रा के आखिरी दिन आज पीएम मोदी प्रम्बानन मंदिर पहुंचे. योग्याकर्ता में स्थित ये मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है. प्रम्बानन मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने विधि-विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर मंत्रोच्चार से गूंज उठा. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में हेलीकॉप्टर से प्रम्बानन मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है. वीडियो के कैप्शन में पीएम मोदी ने लिखा भव्य प्रम्बानन मंदिर. प्रधानमंत्री के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मंदिर पहुंचे थे. दोनों नेताओं ने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया.
सनातन के चिह्न सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं पूरे विश्व में विराजमान हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि शताब्दियों से सनातनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार किया है. यही भावना और सांस्कृतिक एकता. भारत इंडोनेशिया को साझी सभ्यता का हिस्सा बनाती है. ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है. प्रम्बानन मंदिर से अपने इंडोनेशिया दौरे का समापन कर पीएम मोदी ने जो संदेश दिया उसे तीन स्तरों पर समझा जा सकता है. पहला है सांस्कृतिक कूटनीति, दूसरा है भारत की लुक ईस्ट नीति, तीसरा यह की भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में सिर्फ सामरिक नहीं, सभ्यतागत उपस्थिति भी रखता है.
पीएम ने प्रम्बानन मंदिर का दौरा कर बताया कि विरासत भूगोल से बड़ी चीज है. सांस्कृतिक धरोहर लोगों को सीमाओं के पार जोड़ती है. पीएम ने बताया कि प्रम्बानन मंदिर भारत- इंडोनेशिया के हजार वर्षों से अधिक पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है. अतीत के ये संबंध भविष्य में साझेदारी की पूंजी हैं. कूटनीति में आमतौर पर आर्थिक हित जैसे बंदरगाह, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और व्यापार को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत ने प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार के जरिए साझी संस्कृति और पुरातत्व को महत्व दिया. यानी भारत ने बताया कि इंडोनेशिया के साथ संबंध केवल सामरिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, ये सभ्यतागत साझेदारी से भी जुड़ते हैं.
प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और कंबोडिया के 'अंगकोर वाट' के बाद पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है. 1000 साल पुराना ये मंदिर त्रिमूर्ति को समर्पित है. साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था. इस परिसर में सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. परिसर में बना शिव मंदिर लगभग 154 फीट का है. यहां भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर हैं. परिसर में कुल 240 मंदिर हैं. इसमें 8 प्रमुख मंदिर हैं. यहां नंदी, गरुड़ और हंस का भी मंदिर है. प्रम्बानन मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा उकेरी गई है. रामकथा से जुड़ने के कारण प्रम्बानन मंदिर को इंडोनेशिया में अयोध्या का पवित्र दर्जा हासिल है.
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में मंदिर का जीर्णोद्धार बताता है कि इंडोनेशिया ने बेशक अपना धर्म बदला है. लेकिन अपना DNA नहीं बदला है. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 2025 में कहा था कि मेरे अंदर 'इंडियन डीएनए' है. ये जैविक या नस्लीय दावा नहीं है. ये सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक है. इसी निकटता के कारण भारत प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना में शामिल हैं. यही सांस्कृतिक निकटता भविष्य के मजबूत रिश्तों की सूत्रधार बनी है.