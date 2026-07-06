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निकेल का 'पावरहाउस' और भारत की बुलेट स्पीड, PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कैसे बदलेगी EV इंडस्ट्री की किस्मत?

PM Modi: पीएम मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं. इसमें इंडोनेशिया का दौरा भी है. EV के लिहाज से पीएम का दौरा क्यों अहम है, आइए जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:30 PM IST
निकेल का 'पावरहाउस' और भारत की बुलेट स्पीड, PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कैसे बदलेगी EV इंडस्ट्री की किस्मत?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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