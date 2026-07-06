निकेल का 'पावरहाउस' और भारत की बुलेट स्पीड, PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कैसे बदलेगी EV इंडस्ट्री की किस्मत?

PM Modi Indonesia Tour: PM मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं. पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे, 6 से 8 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात करेंगे. इंडोनेशिया का दौरा ऐसे अहम समय पर हो रहा है जब भारत सरकार टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों सहित सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में EV की दृष्टिकोण से पीएम मोदी का ये दौरा क्यों अहम है. आइए जानते हैं?