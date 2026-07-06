निकेल का 'पावरहाउस' और भारत की बुलेट स्पीड, PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कैसे बदलेगी EV इंडस्ट्री की किस्मत?

PM Modi Indonesia Tour: PM मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं. पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे, 6 से 8 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात करेंगे. इंडोनेशिया का दौरा ऐसे अहम समय पर हो रहा है जब भारत सरकार टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों सहित सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में EV की दृष्टिकोण से पीएम मोदी का ये दौरा क्यों अहम है. आइए जानते हैं?
ईरान-US युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी संकट ने सरकार को देश को कच्चे तेल और गैस पर कम निर्भर बनाने के लिए अपनी स्ट्रैटजी पर फिर से सोचने और उसे बदलने पर मजबूर किया है. ऐसे में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर देखने लगा है.
इंडोनेशिया में निकेल का सबसे बड़ा सप्लाई सोर्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक अहम मेटल है. इंडोनेशिया में दुनिया भर में होने वाले निकेल प्रोडक्शन का लगभग 40-45% हिस्सा मिलता है और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा निकेल रिजर्व है. भारत अगले कुछ दशकों में एक बड़ी EV इकोनॅामी बनने की उम्मीद कर रहा है, इसलिए कच्चे माल की सप्लाई की आसान उपलब्धता उस सपने को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी.
EV में इस्तेमाल होने वाली लिथियम, आयन बैटरी बनाने में निकेल मुख्य भूमिका निभाता है. ज्यादा कैपेसिटी वाली निकेल बैटरी बेहतर स्टोरेज देती हैं, ड्राइविंग रेंज बढ़ाती हैं और बैटरी की एफिशिएंसी में सुधार करती हैं. हालांकि, भारत के पास निकेल रिजर्व हैं, जो मुख्य रूप से ओडिशा और झारखंड में हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन बहुत कम है. इसलिए, यह इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा करने के लिए अपना लगभग सारा शुद्ध निकेल इंपोर्ट करता है.
अपनी मजबूत माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, EV की सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है. चीनी कंपनियां पिछले कुछ सालों से इंडोनेशिया की निकेल प्रोसेसिंग यूनिट्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, भारत का मकसद EV सप्लाई चेन में चीन पर अपनी डिपेंडेंस कम करना है और इंडोनेशिया के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है.
भारत चाहता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच निकेल को लेकर मजबूत समझौता हो, अगर ऐसा हुआ, तो EV बैटरी बनाने के लिए कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, चीन पर काफी हद तक निर्भरता कम हो सकती है. भारत में बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है. देश का इलेक्ट्रिक वाहन मिशन तेजी से आगे बढ़ सकता है.