PM मोदी प्रोटोकॉल से अलग हटकर रात में ही काशी निरीक्षण पर निकले, रेलवे स्टेशन भी गए

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के वाराणसी (Varanasi) दौरे का आज (मंगलवार को) दूसरा दिन है. पीएम मोदी (PM Modi) ने प्रोटोकॉल से अलग हटकर बीती रात करीब 1 बजे बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान प्रधानमंत्री गोदौलिया चौक पर भी गए. इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल देर रात बनारस रेलवे स्टेशन के अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की. प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- अगला पड़ाव, बनारस स्टेशन. हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

Next stop…Banaras station. We are working to enhance rail connectivity as well as ensure clean, modern and passenger friendly railway stations. pic.twitter.com/tE5I6UPdhQ

— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2021