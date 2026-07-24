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प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए PM मोदी ने फिर Instagram Reel जारी किया, 40 सेकेंड में जानिए क्या कहा?

PM Modi Instagram Video For Students: पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने इसमें लोगों को धन्यवाद कहा है. उनके वीडियो पर शुरुआती 20 मिनट में ही 10 लाख व्यूज मिल चुके थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:56 PM IST
प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए PM मोदी ने फिर Instagram Reel जारी किया, 40 सेकेंड में जानिए क्या कहा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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