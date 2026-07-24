/प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए PM मोदी ने फिर Instagram Reel जारी किया, 40 सेकेंड में जानिए क्या कहा?

PM Modi Instagram: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने छात्रों के लिए शेयर किए गए रील को खूब सारा समर्थन मिलने पर धन्यवाद दिया है.
बता दें कि NEET 2026 का पेपर लीक होने के बाद से मोदी सरकार देश भर के छात्रों के विरोध का सामना कर रही है. छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी ने बीते दिन छात्रों को आश्वासन देते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसका फॉलोअप करते हुए उन्होंने आज एक और रील शेयर की है. पीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा,' कल मेरा वीडियो देखने वाले और उपयोगी सुझाव भेजने वाले युवाओं का धन्यवाद.'
पीएम मोदी की ओर से इस रील से पहले एक और वीडियो शेयर किया गया था, जिसे रातोंरात कुछ ही समय में इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोगों ने देखा. इस वीडियो के बाद पीएम को लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स भी मिल गए. अब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लिस्ट में रातोंरात भारी उछाल आया और यह संख्या बढ़कर तकरीबन 101 मिलियन हो गई है. उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी अधिक है.
बता दें कि पीएम ने आज एक बैठक के दौरान कैबिनेट से कहा कि देश के युवा इंस्टाग्राम पर हैं और इसलिए उन्हें युवाओं से जुड़े रहने के लिए रील्स बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कामों के बारे में लोगों को बताने के अलावा मंत्रियों को इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं के साथ बातचीत वाले सेशन भी करने चाहिए. साथ ही उन्होंने सलाह दी कि हर मंत्री को रील्स बनानी चाहिए और बातचीत वाला कंटेंट तैयार करना चाहिए.