/प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए PM मोदी ने फिर Instagram Reel जारी किया, 40 सेकेंड में जानिए क्या कहा?

बता दें कि NEET 2026 का पेपर लीक होने के बाद से मोदी सरकार देश भर के छात्रों के विरोध का सामना कर रही है. छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी ने बीते दिन छात्रों को आश्वासन देते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसका फॉलोअप करते हुए उन्होंने आज एक और रील शेयर की है. पीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा,' कल मेरा वीडियो देखने वाले और उपयोगी सुझाव भेजने वाले युवाओं का धन्यवाद.'