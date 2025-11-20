इसका तो मार्केट बहुत है... सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले - इस सीजन में भी

PM Modi in Natural Farming Summit: कोयंबटूर में आयोजित साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का माहौल उत्साह से भरा था. इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों और एफपीओ सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत की. इस बातचीत में पीएम मोदी आधुनिक कृषि के नए नवाचारों से लेकर किसानों द्वारा विकसित किए जा रहे अनोखे उत्पादों तक सब कुछ चर्चा का हिस्सा बना. कई प्रेरणादायी उदाहरण सामने आए, जिनमें केले के कचरे से कमाई के अनोखे उपाय और शिक्षित युवाओं की खेती में नई सफलता की कहानियां भी शामिल थीं. पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भी इसक वीडियो शेयर किया है.

सब्जियों के स्टाल पर पहुंचे पीएम मोदी को किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती के साथ वे केले के कचरे से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे सोलर ड्राइड बनाना और बनाना फाइबर जिनकी देशभर में अच्छी डिमांड है. ये प्रोडक्ट न सिर्फ ऑनलाइन और स्थानीय बाजारों में बिकते हैं, बल्कि सुपरमार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बना चुके हैं. किसानों के इस एफपीओ से करीब 1000 किसान जुड़े हैं, जो मिलकर खेती और उसके उप-उत्पादों को नए आयाम दे रहे हैं.

Here are highlights from a very insightful interaction with farmers at the South India Natural Farming Summit in Coimbatore. Their passion for agriculture, innovation and sustainability is noteworthy. pic.twitter.com/GXacGtR1c2 — Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2025

चाय, मोरिंगा और आम सहित ऑफ-सीजन प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग

एफपीओ सदस्यों ने पीएम मोदी को इस दौरान बताया कि ऑफ-सीजन फलों और सब्जियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को मोरिंगा (सहिजन), आम, कई प्रकार की चाय जिनमें ब्लैक टी, व्हाइट टी, ऊलोंग टी और ग्रीन टी जैसी किस्में शामिल थीं, इन सब के बारे में बताया. इस दौरान पीएम मोदी ने भी बाजार में बढ़ती व्हाइट टी की मांग का जिक्र किया. वहीं मोरिंगा की ग्लोबल लेवल पर बढ़ती मांग पर भी चर्चा हुई. इस दौरान सदस्यों ने बताया कि मोरिंगा लीव्स को पाउडर बनाकर दुनिया के कई देशों जैसे- अमेरिका, जापान, अफ्रीकी देशों, जापान और दक्षिण–पूर्व एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है.

पान को लेकर पीएम मोदी ने क्यों पूछा काशी को लेकर सवाल?

एफपीओ सदस्यों ने जब पीएम मोदी को वहां के और भी एग्रीकल्चर प्रोडटक्ट्स को दिखाया तो उसमें पान भी शामिल था. पीएम मोदी रुके और उन्होंने पान के बंडल को उठाकर पूछा कि ये पान मेरा काशी वाला ले जाता है कि नहीं, फारुति पान खिलाता है... पीएम मोदी के यह कहते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. दरअसल काशी (वाराणसी) पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है. जहां से पीएम मोदी जीतकर पीछले तीन लोकसभा चुनाव से जीतकर संसद पहुंच रहे हैं. इसके अलावा पीएम मोदी के इस सवाल में उत्तर भारत और दक्षिण को जोड़ने की पहल के तौर पर दिखाई दिया.

हेयर ऑयल को लेकर पीएम का चुटीला सवाल, और सब हंसने लगे

इस दौरान जब एफपीओ के सदस्य ने वहां के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में पीएम मोदी को बताना शुरू किया तो उसमें उन्होंने जैसे ही हेयर ऑयल का नाम लिया वैसे ही पीएम मोदी ने उनके सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हेयर ऑयल कौन खरीदेगा आपका? इतने में वहां मौजूद सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे. दरअसल जो शख्स पीएम मोदी को हेयर ऑयल को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में पूछा था उसके सिर पर बाल नहीं थे इसी वजह से पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में पूछ लिया कि हेयर ऑयल कौन खरीदेगा आपका? इसके बाद पीएम मोदी ने पूछा कि क्या आपके पास युवा किसान ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो एफपीओ के सदस्य ने बताया कि हां, हमने अभी तक 7000 युवा किसानों को ट्रेनिंग दी इस अलावा 3000 छात्रों को भी ट्रेनिंग दी.

