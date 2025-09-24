2 अक्टूबर तक है सुनहरा मौका, PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम

इस बार प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी 17 सितंबर को सुबह 10 बजे (प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर) शुरू हुई और 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद होगी. जानें पूरी कहानी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी में शामिल होने के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया. इस साल प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी का यह 7वां संस्करण है, जिसमें समृद्ध शिल्प परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े उपहार मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कुछ उपहारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पिछले कुछ दिनों से, मेरे अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान मुझे मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है. इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियां शामिल हैं. नीलामी में जरूर भाग लें."
नीलामी से मिली धनराधि का क्या होगा?
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगा प्रोजेक्ट को दान की जाएगी. पीएम मोदी ने जिन उपहारों की तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें कई पेंटिंग, शॉल और भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले उपहार शामिल हैं.
संस्कृति मंत्रालय की ओर से हो रही नीलामी
प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली के माध्यम से किया जाता है. साल 2019 में अपनी शुरुआत से ही यह नीलामी नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों को खरीदने के लिए आमंत्रित करती रही है.
चुनिंदा उपहारों की हो रही नीलामी
हर साल लोक कला और हस्तशिल्प से लेकर खेल स्मृति चिन्हों तक हजारों चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाती है. हर साल ही नीलामी से प्राप्त धनराशि का पवित्र गंगा नदी को समर्पित नमामि गंगे परियोजना में योगदान के रूप में उपयोग किया जाता है.
2 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद तक होगी नीलामी
इस बार प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी 17 सितंबर को सुबह 10 बजे (प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर) शुरू हुई और 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद होगी. सिर्फ इस समयसीमा तक नीलामी की जाने वाली वस्तुएं एनजीएमए, दिल्ली में सार्वजनिक रूप से अवलोकन के लिए और वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगाने के लिए उपलब्ध हैं. (इनपुट आईएएनएस से)
