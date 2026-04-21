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'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार

Kharge on PM Modi: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को विवादित बयान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया. दरअसल, उन्होंने एआईएडीएमके पर पीएम मोदी का साथ देने को लेकर हमला बोला और कहा कि ऐसे गठबंधन की वजह से लोकतंत्र कमजोर होता है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखती है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:26 PM IST
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'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को विवादित बयान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया. दरअसल, उन्होंने एआईएडीएमके पर पीएम मोदी का साथ देने को लेकर हमला बोला और कहा कि ऐसे गठबंधन की वजह से लोकतंत्र कमजोर होता है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखती है. खरगे ने कहा, 'ये AIADMK के लोग, जो खुद अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं. उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करेगी. ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं; इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं.'

'ऐसे गठबंधन लोकतंत्र को कमजोर करते हैं'

तमिलनाडु के वेलाचेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे गठबंधन लोकतंत्र को कमजोर करते हैं. उन्होंने एआईएडीएमके पर तमिलनाडु की जनता के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया. हालांकि मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी और कहा, 'वह (PM मोदी) लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं. मेरा मतलब है, मैं साफ करना चाहता हूं, कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं. ED, IT और CBI जैसी संस्थाएं उनके हाथ में हैं. वह डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं.'

खरगे ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल के हारने की भी तारीफ की और BJP पर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से महिलाओं के आरक्षण को जोड़कर एक 'खतरनाक खेल' खेलने का आरोप लगाया. उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया है.

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'बिल को रोकने के लिए एकजुट था विपक्ष' 

उन्होंने कहा कि इस बिल को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट था, जिसमें कांग्रेस अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही थी. खरगे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इस बिल का विरोध करने वाले पहले लोगों में से एक होने का श्रेय दिया, और इसकी हार को हर नागरिक और संघीय सिद्धांतों की जीत बताया.

प्रस्तावित बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया. इसके पक्ष में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े. इसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने और उनमें से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव था.

बीजेपी ने किया पलटवार

खरगे के बयान पर बीजेपी पर जमकर पलटवार किया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'NDA गठबंधन को जबरदस्त जीत मिल रही है. आप प्रधानमंत्री मोदी को मिले जबरदस्त समर्थन को देखिए, और एडप्पादी के  पलानीस्वामी को भी हर दिन ऐसा ही समर्थन मिल रहा है. आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मायलापुर में रोड शो देखा. आपने चंद्रबाबू नायडू को देखा, उन्हें भी कैसा जबरदस्त समर्थन मिला.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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