क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण से लेकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक; 10 प्वाइंट में जानें सफर की पूरी कहानी

PM modi israel visit 2026: पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद खाली हुए रक्षा भंडारों को फिर से भरना और एडवांस वॉर-टेक्नोलॉजी पर नई पार्टनरशिप करना है.
Trending Photos
PM modi israel visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल के दौरे पर हैं और ये यात्रा साधारण नहीं बल्कि बहुत खास है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुई चार दिनों की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर है. उस समय इजराइली हथियारों ने भारत का खूब साथ दिया था, और अब पीएम मोदी का ये दौरा उसी डिफेंस पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जा सकता है.
इजराइल की संसद में भाषण से लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ सीक्रेट मीटिंग तक, इस दौरे में बहुत कुछ होने वाला है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि भारत सिर्फ इजराइल से हथियार ही नहीं ले रहा, बल्कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात भी मजबूती से रख रहा है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी और नेतन्याहू मिलकर कौन सा नया 'डिफेंस प्लान' तैयार कर रहे हैं, और भारत कैसे दोस्ती और इंसाफ के बीच संतुलन बना रहा है. आइए आज हम आपको पूरे दौरे के बारे में डिटेल से बताएंगे.
ये दौरा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्तों को पहले ही रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल चुका है. ये दर्जा 2017 में प्रधानमंत्री की तेल अवीव यात्रा के दौरान तय हुआ था. अब दोनों देश इस पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहते हैं.
दौरे के पहले दिन पीएम इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे. ये किसी भी विदेशी नेता के लिए एक जरूरी मंच माना जाता है. इसके जरिए भारत अपने विचार और प्राथमिकताएं सीधे इजराइली नेतृत्व और सांसदों के सामने रखेगा. इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसा और गहरा होने की उम्मीद है.
दूसरे दिन पीएम की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी. इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे. बातचीत में अब तक हुए सहयोग की समीक्षा होगी. साथ ही रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी.
दोनों नेता सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर भी अपने विचार साझा करेंगे. इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देश आपसी हित से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशेंगे.
पीएम इस दौरे में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मिलेंगे. ये बैठक दोनों देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करेगी. इससे आम लोगों के बीच भी आपसी रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है.
इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इनमें सुरक्षा सहयोग से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. हालांकि इस दौरे में किसी बड़े डिफेंस डील पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं की गई है. फिर भी दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं.
पिछले साल भारत और इजराइल के बीच डीफेंस को मजबूत करने के लिए एक जरूरी समझौता हुआ था. ये बैठक डिफेंस के बड़े अधिकारियों के बीच हुई थी. इसमें भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल की ओर से रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक आमिर बराम शामिल थे. यह समझौता इजराइली रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा संस्थानों के बीच टेक्नोलॉजी साझा करने और मिलकर निर्माण करने को बढ़ावा देता है.
इजराइल ने भारत के साथ नई रक्षा टोक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति जताई है. इस सहयोग में रक्षा उद्योग, रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके जैसे क्षेत्र शामिल हैं. साथ ही दोनों देश मिलकर हथियार और डिफेंस सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं. इससे भारत की डिफेंस को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई चार दिन की सैन्य कार्रवाई के दौरान इजराइल में बने कई हथियार का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद भारत ने अपने रक्षा भंडार को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. ऐसे समय में ये दौरा दोनों देशों के डिफेंस पार्टनरशिप के लिहाज से और जरूरी बन जाता है.
भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि गाजा पश्चिमी तट में जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, वह गलत हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं. भारत ने ये बात अकेले नहीं कही है. बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर यह बयान दिया है.
ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.