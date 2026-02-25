Advertisement
trendingNow13121754
Hindi Newsदेशक्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण से लेकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक; 10 प्वाइंट में जानें सफर की पूरी कहानी

क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण से लेकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक; 10 प्वाइंट में जानें सफर की पूरी कहानी

PM modi israel visit 2026: पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद खाली हुए रक्षा भंडारों को फिर से भरना और एडवांस वॉर-टेक्नोलॉजी पर नई पार्टनरशिप करना है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण से लेकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक; 10 प्वाइंट में जानें सफर की पूरी कहानी

PM modi israel visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इजराइल के दौरे पर हैं और ये यात्रा साधारण नहीं बल्कि बहुत खास है. इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुई चार दिनों की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर है. उस समय इजराइली हथियारों ने भारत का खूब साथ दिया था, और अब पीएम मोदी का ये दौरा उसी डिफेंस पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जा सकता है.

इजराइल की संसद में भाषण से लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ सीक्रेट मीटिंग तक, इस दौरे में बहुत कुछ होने वाला है. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि भारत सिर्फ इजराइल से हथियार ही नहीं ले रहा, बल्कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात भी मजबूती से रख रहा है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी और नेतन्याहू मिलकर कौन सा नया 'डिफेंस प्लान' तैयार कर रहे हैं, और भारत कैसे दोस्ती और इंसाफ के बीच संतुलन बना रहा है. आइए आज हम आपको पूरे दौरे के बारे में डिटेल से बताएंगे.

ये यात्रा क्यों खास मानी जा रही है?

ये दौरा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्तों को पहले ही रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिल चुका है. ये दर्जा 2017 में प्रधानमंत्री की तेल अवीव यात्रा के दौरान तय हुआ था. अब दोनों देश इस पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

दौरे के पहले दिन पीएम इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे. ये किसी भी विदेशी नेता के लिए एक जरूरी मंच माना जाता है. इसके जरिए भारत अपने विचार और प्राथमिकताएं सीधे इजराइली नेतृत्व और सांसदों के सामने रखेगा. इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसा और गहरा होने की उम्मीद है.

बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत

दूसरे दिन पीएम की मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी. इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे. बातचीत में अब तक हुए सहयोग की समीक्षा होगी. साथ ही रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी.

क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर भी होगी बात

दोनों नेता सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे. वे क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर भी अपने विचार साझा करेंगे. इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देश आपसी हित से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशेंगे.

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात

पीएम इस दौरे में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मिलेंगे. ये बैठक दोनों देशों के राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करेगी. इससे आम लोगों के बीच भी आपसी रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है.

कई समझौतों पर दस्तखत करने की तैयारी

इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इनमें सुरक्षा सहयोग से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. हालांकि इस दौरे में किसी बड़े डिफेंस डील पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि नहीं की गई है. फिर भी दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं.

पीछले साल हुआ था बड़ा समझौता

पिछले साल भारत और इजराइल के बीच डीफेंस को मजबूत करने के लिए एक जरूरी समझौता हुआ था. ये बैठक डिफेंस के बड़े अधिकारियों के बीच हुई थी. इसमें भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल की ओर से रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक आमिर बराम शामिल थे. यह समझौता इजराइली रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा संस्थानों के बीच टेक्नोलॉजी साझा करने और मिलकर निर्माण करने को बढ़ावा देता है.

नई रक्षा टेक्नोलॉजी बाटने पर सहमति

इजराइल ने भारत के साथ नई रक्षा टोक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति जताई है. इस सहयोग में रक्षा उद्योग, रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके जैसे क्षेत्र शामिल हैं. साथ ही दोनों देश मिलकर हथियार और डिफेंस सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं. इससे भारत की डिफेंस  को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी अहमियत

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई चार दिन की सैन्य कार्रवाई के दौरान इजराइल में बने कई हथियार का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद भारत ने अपने रक्षा भंडार को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. ऐसे समय में ये दौरा दोनों देशों के डिफेंस पार्टनरशिप के लिहाज से और जरूरी बन जाता है.

फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख भी साफ

भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि गाजा पश्चिमी तट में जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, वह गलत हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं. भारत ने ये बात अकेले नहीं कही है. बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर यह बयान दिया है.

ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

pm modi israel visit 2026defense partnershipNetanyahu

Trending news

क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी