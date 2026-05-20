मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोजियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी, देखिए VIDEO

Giorgia Meloni PM Modi Meeting: भारत और इटली की दोस्ती एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जबकि मेलोनी के साथ डिनर और कोलोजियम विजिट की तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
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PM Modi Italy Visit: इंटरनेट पर एक बार फिर Melodi की चर्चा शुरू हो गई है! सोशल मीडिया पर जब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें सामने आती हैं, तो वायरल होने में बिलकलु भी समय नहीं लगता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर पीएम मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे, दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की. फिर क्या था, देखते ही देखते तस्वीरें वायरल हो गई .
अपने पांच देशों के राजनयिक दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं. रोम के होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों, सांस्कृतिक कलाकारों और स्थानीय समर्थकों ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया.
इटली में लैंड करने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर पर मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेता रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम भी पहुंचे. औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता Bilateral talks से पहले दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा किए.
VIDEO PM Modi (@narendramodi) attended a dinner hosted by his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
(Source: Third party) pic.twitter.com/sZZRLbIqpr
Press Trust of India (PTI News) May 20, 2026
WATCH Prime Minister Narendra Modi, along with Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, visited the iconic Colosseum in Rome, Italy.
(Source: ANIDD News) pic.twitter.com/DklTlGmHSR
ANI (@ANI) May 20, 2026
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने और उसके बाद ऐतिहासिक कोलोजियम जाने का मौका मिला. हमने कई तरह के विषयों पर अपने विचार साझा किए.
पीएम ने आगे लिखा कि आज होने वाली हमारी औपचारिक बातचीत का मुझे इंतजार है, जहां हम भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे.
पीएम मोदी के इस इटली दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है. आज होने वाली मुख्य बैठक में ट्रेड, रक्षा, क्लीन एनर्जी, रणनीतिक सहयोग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जैसे अहम मुद्दों पर मामलों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
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