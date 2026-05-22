विदेशी नंबर, भारी आवाज और 'बम' का खौफ! PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को पाकिस्तानी से मिली धमकी

Jhalmuri Vendor Vikram Sahu Threat: पश्चिम बंगाल के झारग्राम निवासी झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साहू ने दावा किया है कि पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने के बाद उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. विक्रम के अनुसार, कॉल करने वाले जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं. मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
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Jhalmuri Seller Vikram Sahu: पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रहने वाले झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साहू इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी को अपने हाथों से झालमुड़ी खिलाने के बाद वह रातों-रात सुर्खियों में आ गए थे. लेकिन अब यही पहचान उनके लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है. विक्रम का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अंतरराष्ट्रीय नंबरों के जरिए लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.
ये पूरा घटनाक्रम 19 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी झारग्राम में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. सभा समाप्त होने के बाद उनका काफिला लौट रहा था, तभी पीएम मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित विक्रम साहू की झालमुड़ी की दुकान पर रुक गए. प्रधानमंत्री ने वहां झालमुड़ी का स्वाद लिया और दुकानदार से बातचीत भी की. इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. देखते ही देखते विक्रम की दुकान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई और उनकी पहचान पूरे देश में फैल गई.
विक्रम साहू का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल फोन पर लगातार विदेशी नंबरों से कॉल और वीडियो कॉल आ रहे हैं. उनका कहना है कि कुछ कॉल करने वाले खुद को पाकिस्तान से बताते हैं और उन्हें बम से उड़ाने की धमकी देते हैं. विक्रम के अनुसार, धमकी देने वाले लोग अक्सर धमकी देकर तुरंत फोन काट देते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश से आने वाले कुछ कॉल्स में उनसे पूछा जाता है कि वह अभी जीवित हैं या नहीं. इसके अलावा उन्हें कई अज्ञात नंबरों से अभद्र भाषा और गाली-गलौज वाले कॉल भी प्राप्त हो रहे हैं.
लगातार मिल रही धमकियों के कारण विक्रम साहू और उनका परिवार तनाव में है. परिवार का कहना है कि अचानक मिली लोकप्रियता अब डर और असुरक्षा की वजह बन गई है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा है. अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आ रही धमकियों ने इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में बताए गए नंबरों और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल वास्तव में विदेश से किए गए थे या इंटरनेट आधारित सेवाओं का इस्तेमाल कर नंबरों को विदेशी दिखाया गया.
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विक्रम साहू की कहानी इस बात का उदाहरण बन गई है कि सोशल मीडिया पर अचानक मिली लोकप्रियता किस तरह लोगों की जिंदगी बदल सकती है. जहां एक ओर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात ने उन्हें पहचान दिलाई, वहीं दूसरी ओर धमकी भरे कॉल्स ने उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और विक्रम साहू का परिवार सुरक्षा तथा जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है.
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