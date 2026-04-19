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Hindi Newsदेशमां, माटी का नारा और माताओं के साथ धोखा..., बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप

'मां, माटी का नारा और माताओं के साथ धोखा...,' बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप

PM Modi Jhargram Rally: पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर पीएम  मोदी आज झाड़ग्राम क्षेत्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को बताया कि TMC ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 06:29 PM IST
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'मां, माटी का नारा और माताओं के साथ धोखा...,' बंगाल में ममता सरकार पर बरसे PM, महिलाओं का हक छीनने का लगाया आरोप

PM Modi Rally In West Bengal: पश्चिम बंगाल में इस महीने चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हैं. पीएम मोदी भी राज्य में अपरनी तीसरी रैली के लिए झाड़ग्राम पहुंचे. पीएम ने इस दौरान अपने भाषण में महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया और कहा कि TMC ने बंगाल की महिलाओं के साथ छल किया और हथकंडे अपनाए ताकि उन्हें आरक्षण न मिल सके. 

'TMC ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया...'  

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा,' मैं बंगाल की बहनों को TMC के कुकर्मों के प्रति आगाह करना चाहता हूं. TMC मां, माता, मनुष्य के नारे लगाते हुए सत्ता में आई, लेकिन TMC ने माताओं के साथ विश्वासघात किया है. हाल ही में आपने संसद में भी देखा कि भाजपा ने 2029 से शुरू होने वाले चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन महिला विरोधी TMC ने संसद में इसका विरोध किया. TMC ने हर तरह के छल और हथकंडे अपनाए ताकि बंगाल की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण न मिल सके.'   

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'TMC का सिंडिकेट काम कर रहा...' 

पीएम ने आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में कहा कि TMC के सिंडिकेट ने आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है. उन्होंने कहा,' TMC की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए, लेकिन इन15 साल में TMC ने आपको क्या दिया? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई. यहां सब कुछ बेहाल है. ये लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं.' पीएम ने आगे कहा,' इस क्षेत्र में एक बार बिजली जाने पर कई दिन बाद बिजली आती है. बिना बिजली का बिल आता है. मामूली नहीं भारी भरकम बिल आता है. TMC के सिंडिकेट में बिजली फैक्ट्री को तबाह कर दिया है. जनता अंधेरे में है और TMC नेताओं के बंगले चकाचक चमक रहे हैं. निर्मम सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है.'  

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पीएम ने खरीदी झालमुरी 

बता दें कि पीएम झाड़ग्राम में रैली के दौरान अपने काफिले को रोककर एक झालमुरी की दुकान पर पहुंचे. इस दौरान पीएम ने झालमुरी खरीदी और वहां मौजूद बच्चों को भी खिलाई. इसकी कुछ तस्वीरें पीएम ने अपने 'X' हैंडल पर भी शेयर की हैं.

झालमुरी लेते समय पीएम मोदी ने वहां मौजूद कई महिलाओं से भी बातचीत की. इस दौरान लोगों ने उन्हें घेरे रखा. कई तस्वीरों में पीएम खुद झालमुरी खाते दिख रहे हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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