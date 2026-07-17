जींद में भावुक हुए पीएम मोदी! 'घी-घेवर' और स्कूटर की सवारी को याद कर जीता लोगों का दिल, देश को दी पहली हाइड्रोजन ट्रेन

PM Modi Jind Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त दौरे पर हैं. इस दौरे की सबसे ऐतिहासिक शुरुआत हरियाणा के जींद से हुई, जहां पीएम मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली (Hydrogen-Powered) पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जो भारतीय रेलवे को ग्रीन एनर्जी और इको-फ्रेंडली भविष्य की ओर ले जाएगा.
इस ऐतिहासिक पल पर जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में जब भी भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा, तो जींद, सोनीपत और पूरे हरियाणा का नाम सबसे पहले और बड़े गर्व के साथ लिया जाएगा.
सुबह करीब 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत भारी भीड़ और गगनभेदी नारों के साथ हुआ. पीएम मोदी ने भी वहां मौजूद जनसैलाब का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय हरियाणवी भाषा में की, जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.
जींद की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि यह कोई आम जमीन नहीं है; यह इतिहास, हिम्मत, अटूट विश्वास और गर्व की धरती है. जींद में विकास की नई इबारत लिखते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया.
सुबह करीब 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत भारी भीड़ और गगनभेदी नारों के साथ हुआ. पीएम मोदी ने भी वहां मौजूद जनसैलाब का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय हरियाणवी भाषा में की, जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. जींद की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि यह कोई आम जमीन नहीं है; यह इतिहास, हिम्मत, अटूट विश्वास और गर्व की धरती है.
इस दौरान पीएम मोदी राजनीति से इतर बेहद भावुक और व्यक्तिगत अंदाज में नजर आए. उन्होंने जींद के साथ अपने दशकों पुराने जुड़ाव को याद करते हुए जनता से सीधा संवाद किया. मंच से पुरानी यादों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए जींद आना अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने जैसा है. जब मैं यहां मंच पर बैठा था, तो सामने भीड़ में मुझे कई चेहरे देखे- वही पुराने और जाने-पहचाने चेहरे. यहां आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बड़े गर्व से यह दावा करते हैं कि जब मैं संगठन के काम से जींद आता था, तो मैं उनके स्कूटर पर पीछे बैठा करता था.
#WATCH | Jind, Haryana | Prime Minister Narendra Modi says, "... For me, visiting Jind is like revisiting cherished memories. As I sat here, I saw many faces, familiar faces from the past. There must be many who claim that I used to ride pillion on their scooters when visiting… pic.twitter.com/RBEgjhsjnH
ANI (@ANI) July 17, 2026
प्रधानमंत्री ने दशकों पहले संगठन (बीजेपी) के काम के सिलसिले में हरियाणा और विशेषकर जींद में बिताए अपने समय को याद किया. उन्होंने कहा कि उस दौर में यहां के लोगों ने उन पर जो निस्वार्थ प्यार और अपनापन बरसाया था, उसे वे अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते. जींद की मशहूर संस्कृति और स्वाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इतने साल बीत गए, लेकिन जींद का मशहूर 'घी और घेवर' आज भी वैसा ही लाजवाब है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. हां, लेकिन एक बात जरूर बदली है, इतने वर्षों में जींद में जिदगी जीने का जज्बा, यहां का विकास और लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है.