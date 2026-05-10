जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; विस्फोटक बनाने में किया जाता है इस्तेमाल

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण भारत के दो राज्यों के दौरे पर हैं. रविवार को पीएम ने तेलंगाना और कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. इस बेंगलुरु के कगलिपुरा के पास तब हड़कंप मच गया, जब पीएम मोदी के सभा स्थल के करीब दो जेलेटिन की छड़ें बरामद हो गई. इसके बाद सुरक्षा में लगे कर्मचारी एक्टिव हो गए. बताया जाता है कि पुलिस ने मामले से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, पीएम मोदी के आगमन से पहले नियमित जांच के दौरान पुलिस ने फुटपाथ के किनारे ये संदिग्ध सामग्री मिली. जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके अलावा मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई. इन छड़ों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है.

जानिए किस कार्यक्रम में पीएम मोदी को होना था शामिल

बता दें कि पीएम मोदी को रविवार को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होना था. इसके लिए वह कर्नाटक पहुंचे. वहीं, कर्नाटक में पीएम मोदी ने 'ध्यानमंदिर' का उद्घाटन भी किया. इस कार्यक्रम में श्रीश्री रविशंकर सहित कई वीआईपी मौजूद थे.

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कहां मिली विस्फोटक सामग्री?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी के आगमन से उनके मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर पहले फुटपाथ के किनारे ये जिलेटिन की छड़े मिली हैं . छड़ो के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और आगे की जांच की जा रही है.

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