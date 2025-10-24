कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछा भाजपा को चुभने वाला सवाल- क्या यह सच नहीं...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है. समस्तीपुर में पीएम ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए और परिवार के लोगों से बातचीत की. इसके बाद रैली में आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है. उन्होंने बिहार को 'जंगलराज' से दूर रखने का आह्वान किया. इधर, पीएम को कर्पूरी ग्राम में देख कांग्रेस ने भाजपा को चुभने वाला सवाल पूछ लिया.

हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यह तथ्य नहीं है कि जनसंघ (​​जिससे भाजपा का उदय हुआ) ने ओबीसी समाज के लिए आरक्षण लागू करने पर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी. एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने प्रधानमंत्री से बिहार दौरे को लेकर तीन सवाल पूछे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय आरएसएस और जनसंघ के नेताओं के कारण ठाकुर को 'घिनौना दुर्व्यवहार' सहना पड़ा था.

समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम पहुंचकर पीएम मोदी जी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का किया सम्मान! Add Zee News as a Preferred Source कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के बाद, उनके गाँव से मोदी जी का पहला संबोधन — यह संदेश है कि बिहार का सम्मान, पिछड़ों का गौरव और सामाजिक न्याय सिर्फ नारे नहीं, एनडीए का संकल्प है।… pic.twitter.com/R66FnIYw2J — BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 24, 2025

कांग्रेस का पहला सवाल आरक्षण से जुड़ा

1. कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी. क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था? क्या उस समय जन संघ और RSS ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे?

जयराम रमेश ने पूछा कि क्या उस दौर में जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? क्या प्रधानमंत्री आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों - जनसंघ और आरएसएस - की ओर से माफी मांगेंगे?

दूसरा सवाल जाति जनगणना

2. क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को 'अर्बन नक्सल एजेंडा' कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद (20 जुलाई 2021) और सर्वोच्च न्यायालय (21 सितंबर 2021) में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नजरअंदाज किया - क्या आप इससे इनकार करेंगे?

Today the Prime Minister is going to the ancestral village of Jannayak Karpoori Thakur ji. Here are our three straight questions to him. 1. Is it not an acknowledged fact that the Jan Sangh - from which the BJP emerged - brought down Karpoori Thakurji's Govt in Bihar in April… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 24, 2025

कांग्रेस का नाम लेकर बड़ा दांव

3. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आपने और आपके ‘ट्रबल इंजन’ सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65% आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी?

कर्पूरी ठाकुर के जरिए भाजपा की कोशिश

पीएम आज बिहार के समस्तीपुर जिले में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. जननायक, प्रमुख समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के प्रति उनके समर्पण के लिए याद किया जाता है. पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित उनकी नीतियों का राज्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है. कर्पूरी ठाकुर के जरिए भाजपा बिहार के अति पिछड़े वर्ग के वोटरों तक पहुंचना चाहती है. मोदी सरकार ने ही ठाकुर को सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा था.

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

पीएम ने रैली में किया जिक्र

रैली में पीएम ने कहा कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है. ये हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर चल रहे लोग हैं और जो जमानत पर है वो चोरी के मामले में जमानत पर है. इनकी चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी करने में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया.

पढ़ें: NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, कुल 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक