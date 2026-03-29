'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे पीएम मोदी, LDF-UDF को भर-भरकर सुनाया

PM Modi Palakkad Rally 2026: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम पहुंचे. उन्होंने केरल के पलक्कड़ में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर BJP के चुनावी अभियान को गति दी. इस दौरान पीएम मोदी केरल की पारंपरिक मुंडू (धोती) पहने नजर आए. जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने 'केरलम में बदलाव' का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि, "इस बार केरलम में एक अलग ही माहौल है, केरलम बदलाव का संदेश दे रहा है। NDA की बढ़ती लोकप्रियता, भाजपा के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास, आपका समर्थन बता रहा है कि केरलम का मूड अब एक मूवमेंट बन चुका है। अब केरलम के युवाओं का विश्वास है- BJD, NDA..."

"LDF ओर UDF हैं भ्रष्ट"- PM मोदी

PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए LDF ओर UDF पर जोरदार हमला किया. उन्होंने दोनों पार्टी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों की सारी नीतियां सिर्फ वोटबैंक राजनीति के लिए ही होती है. इस दौरान उन्होंने कहा, "दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है. एक ओर LDF तो दूसरी ओर UDF, एक ओर कम्यूनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस. एक भ्रष्ट तो दूसरा महा भ्रष्ट, एक संप्रदायी, दो दूसरा महा संप्रदायी. LDF, UDF की सारी नीतियां सिर्फ वोटबैंक राजनीति के लिए ही होती है, इन्हें केरलम के विकास की कोई चिंता नहीं है. यहां बनने वाली भाजपा, NDA सरकार यहां का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी, यह मोदी की गारंटी है."

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#WATCH | पलक्कड़, केरलम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक ओर LDF तो दूसरी ओर UDF, एक ओर कम्यूनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस। एक भ्रष्ट तो दूसरा महा भ्रष्ट, एक संप्रदायी, दो दूसरा महा… pic.twitter.com/VQFC098Vph — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 29, 2026

"दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डरी हैं"- PM मोदी

पीएम मोदी ने LDF-UDF पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डर रही हैं. उनका मानना है कि इन दोनों पार्टियों को BJP से डर है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर भाजपा केरमल में सरकार में आ गई, तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों के सालों से चल रहे घोटालों की भी बात की. उन्होंने कहा कि, "दशकों से LDF-UDF ने यहां बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक-दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती. ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देते हैं... भाजपा आई तो इनकी जांच कराएगी इसलिए ये डर रहे हैं."