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Hindi Newsदेशइनको डर है BJP सत्ता में आई तो..., केरलम में गरजे पीएम मोदी, LDF-UDF को भर-भरकर सुनाया

'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे पीएम मोदी, LDF-UDF को भर-भरकर सुनाया

Keralam Assembly Election 2026: 9 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले केरलम में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राज्य में NDA की बढ़ती लोकप्रियता और केरलम में बदलाव होने के संदेश दिए हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:14 PM IST
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'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे पीएम मोदी, LDF-UDF को भर-भरकर सुनाया

PM Modi Palakkad Rally 2026: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम पहुंचे. उन्होंने केरल के पलक्कड़ में विशाल जनसभाओं को संबोधित कर BJP के चुनावी अभियान को गति दी. इस दौरान पीएम मोदी केरल की पारंपरिक मुंडू (धोती) पहने नजर आए. जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने 'केरलम में बदलाव' का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि, "इस बार केरलम में एक अलग ही माहौल है, केरलम बदलाव का संदेश दे रहा है। NDA की बढ़ती लोकप्रियता, भाजपा के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास, आपका समर्थन बता रहा है कि केरलम का मूड अब एक मूवमेंट बन चुका है। अब केरलम के युवाओं का विश्वास है- BJD, NDA..."

"LDF ओर UDF हैं भ्रष्ट"- PM मोदी

PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए LDF ओर UDF पर जोरदार हमला किया. उन्होंने दोनों पार्टी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों की सारी नीतियां सिर्फ वोटबैंक राजनीति के लिए ही होती है. इस दौरान उन्होंने कहा, "दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है. एक ओर LDF तो दूसरी ओर UDF, एक ओर कम्यूनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस. एक भ्रष्ट तो दूसरा महा भ्रष्ट, एक संप्रदायी, दो दूसरा महा संप्रदायी. LDF, UDF की सारी नीतियां सिर्फ वोटबैंक राजनीति के लिए ही होती है, इन्हें केरलम के विकास की कोई चिंता नहीं है. यहां बनने वाली भाजपा, NDA सरकार यहां का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी, यह मोदी की गारंटी है."

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"दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डरी हैं"- PM मोदी

पीएम मोदी ने LDF-UDF पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां भाजपा से डर रही हैं. उनका मानना है कि इन दोनों पार्टियों को BJP से डर है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर भाजपा केरमल में सरकार में आ गई, तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने दोनों पार्टियों के सालों से चल रहे घोटालों की भी बात की. उन्होंने कहा कि, "दशकों से LDF-UDF ने यहां बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक-दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती. ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देते हैं... भाजपा आई तो इनकी जांच कराएगी इसलिए ये डर रहे हैं."

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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