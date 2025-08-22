बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को क्यों लगी मिर्ची?

PM Modi In Kolkata: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह कोलकाता में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. बता दें कि कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा. पीएम मोदी सबले पहले जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वे जेसोर रोड से नोआपाड़ा-जय हिंद बिमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे. पीएम जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंदर और वापस मेट्रो की सवारी भी करेंगे.

जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा

स्थानीय लोगों में पीएम मोदी के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है. विधि मिश्रा नाम की एक छात्रा ने इसको लेकर कहा,' यह बहुत अच्छा हो रहा है. पहले जाम की समस्या से काफी परेशानी होती थी. मेट्रो से यात्रा काफी सुगम हो जाएगी. राज्य के लिए यह परियोजना काफी अच्छी रहने वाली है. परिवहन की दृष्टि से यह ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी. मैं मेट्रो के शुरू होने से बहुत खुश हूं और पीएम मोदी के प्रति आभारी हूं.' उन्होंने कहा कि मेट्रो से कोलकाता और हावड़ा के लोगों का आवागमन निश्चित रूप से आसान हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की प्रसिद्ध मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे, अबतक जारी है बचाव अभियान

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी का जताया आभार

स्कूल में काम करने वाली एक महिला ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा,' मैं यहां स्कूल में काम करती हूं और मुझे हर दिन यात्रा करनी पड़ती है. मैं प्रार्थना कर रही थी कि यह मेट्रो शुरू हो जाए इसलिए यह दिन मेरे लिए बेहद खास है. मैं पीएम मोदी की आभारी हूं कि आज यह मुमकिन हो रहा है. वहीं अन्य लोगों ने भी अपनी ओर से पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है. बता दें कि सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो दोनों स्थानों के बीच यात्रा के समय को लगभग 40 मिनट से घटाकर केवल 11 मिनट कर देगी. वहीं बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड आईटी हब के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. ये मेट्रो रूट कोलकाता के कुछ सबसे व्यस्त इलाकों को जोड़ेंगे, यात्रा समय में कमी लाएंगे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, जिससे यात्रियों को काफी लाभ होगा.

ये भी पढे़ं- 95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा

TMC ने की आलोचना

पीएम मोदी के कोलकाता मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले TMC ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि पीएम कोलकाता में मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये परियोजनाएं ममता बनर्जी के समय में शुरू की गई थीं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' रेल मंत्री ममता बनर्जी के कुछ पल. उन्होंने पूरे दिल से बंगाल को नए रूट, लाइनें, ट्रेनें, स्टेशन, परियोजनाएं और रोजगार दिए हैं. प्रधानमंत्री आज जिस परियोजना का उद्घाटन करेंगे, उसकी परिकल्पना, स्वीकृति और वित्तीय आवंटन भी ममता दीदी ने ही किया था। इतने लंबे समय तक टालमटोल करने के बाद, प्रधानमंत्री अब चुनाव से पहले अपना प्रचार करने आ रहे हैं। बंगाल की जनता जानती है कि असली काम ममता दीदी ने किया है. ( इनपुट-IANS)

FAQ

मेट्रो परियोजनाओं से क्या लाभ होगा?

कोलकाता में मेट्रो परियोजनाओं से यात्रा समय में कमी आएगी, जाम की समस्या से निजात मिलेगी और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

TMC ने क्या कहा है?

TMC ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मेट्रो परियोजनाएं ममता बनर्जी के समय में शुरू की गई थीं.