'आप देश के भविष्य...' PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ

PM Modi ITI Toppers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित किया और बिहार समेत पूरे देश के युवाओं के लिए ₹62,000 करोड़ से अधिक की कई नई शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं का शुभारंभ किया. उन्होंने आईटीआई छात्रों को 'देश का भविष्य' बताया.

 

Edited By:  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:23 PM IST
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष दीक्षांत समारोह में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के टॉपर्स को सम्मानित किया. इस मौके पर उन्होंने देश भर के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ भी किया. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह समारोह दर्शाता है कि भारत अब कौशल विकास (Skill Development) को कितना अधिक महत्व देता है. उन्होंने आईटीआई छात्रों को 'देश का भविष्य' बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले आईटीआई छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी, जिसका मुख्य विचार 'श्रम को प्रतिष्ठा' देना है. उन्होंने ज़ोर दिया कि हुनर और सामर्थ्य वाले लोगों का सार्वजनिक सम्मान आवश्यक है, ताकि वे खुद को कम न समझें.

युवाओं को मिला 'पीएम-सेतु' का तोहफा

पीएम मोदी ने इस अवसर पर देश भर के युवाओं के लिए दो बड़ी शिक्षा एवं कौशल विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 'पीएम-सेतु' (PM-SETU), जिसके तहत 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश से देश भर के एक हजार सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने आईटीआई को न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान बताया, बल्कि उन्हें 'आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं' भी कहा. इस योजना का उद्देश्य आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाना और उन्हें उद्योग की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करना है, जिससे यहां से निकलने वाले छात्र सीधे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकें.

ये भी पढ़ें; 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल ने कहा- उन्‍हें खुशफहमी में रहने दें; हमें खेल करने दें

बिहार पर PM मोदी का विशेष फोकस

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के युवाओं की विशेष प्रशंसा की और उनके सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं. इसलिए, अगर बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. यह विशाल आयोजन दिखाता है कि सरकार बिहार की युवा शक्ति के महत्व को पहचानती है और उसे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है.

बिहार के लिए नई शिक्षा और भत्ता योजनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर बिहार को कई नई योजनाओं का तोहफा दिया. उन्होंने संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत अगले दो साल तक 5 लाख स्नातकों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा. इसके अलावा, बिहार में 'जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय' का भी उद्घाटन किया गया. राज्य के चार विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी गई. साथ ही, बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का भी उद्घाटन किया गया, जिससे बिहार के छात्रों को उच्च-तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे. इन योजनाओं से बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे.

Shivam Tiwari

