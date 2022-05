PM Modi Japan Visit: PM मोदी दो दिवसीय यात्रा पर जापान रवाना, क्वाड समिट समेत इन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

PM Modi Japan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम दो दिवसीय यात्रा पर जापान के लिए रवाना हो गए, जहां वह क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे जो प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा करने पर केंद्रित है. इसके अलावा जापान में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है.

पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन चार सदस्य देशों के नेताओं को क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा. टोक्यो में 24 मई को होने वाले शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस शामिल होंगे.

