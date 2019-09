भारत के लिए रवाना हुए PM मोदी, कहा- 'Howdy Modi' कार्यक्रम को कभी नहीं भूला पाऊंगा

नई दिल्ली: हफ्ते भर का अमेरिका (US) दौरा खत्म कर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. रास्ते में पीएम मोदी तकनीकी कारणों से जर्मनी (Germany) के फ्रैंकफर्ट(Frankfurt) में कुछ घंटों के लिए रुकेंगे. भारत (India) के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे को बहुत 'उत्पादक' बताया.

अपने इस दौरे में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की. पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में हाऊडी मोदी (Howdy Modi) कार्यक्रम में शिरकत की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी शामिल हुए. शुक्रवार को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया.

स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम ने अपने एक ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को असाधारण स्वागत के लिए धन्यवाद किया, और कहा कि वह हाउडी मोदी कार्यक्रम को कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसे ट्रंप ने अपनी उपस्थिति से खास बना दिया.

Community connect is at the heart of India-USA relations. I will never forget the #HowdyModi programme, made more special by the coming of @POTUS. That gesture showed how much he personally, and USA values ties with India as well as the role of our talented diaspora.

