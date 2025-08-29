Explainer: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कहीं ट्रंप ने US को डुबो तो नहीं दिया? जवाब देने निकल पड़े हैं PM मोदी

India Strategy on Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने के बीच पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौर पर जापान रवाना हो गए हैं. वे जापान के बाद चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. अपनी दो-देशीय यात्रा पर विश्वास व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विजिट से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति-सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

जापान के साथ संबंध होंगे मजबूत- पीएम मोदी

दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार देर रात रवानगी से पहले पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं. इस यात्रा के दौरान हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसने पिछले ग्यारह वर्षों में निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की है.'

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, 'हम अपने सहयोग को नई उड़ान देने, अपने आर्थिक और निवेश संबंधों का दायरा बढ़ाने, एआई और सेमीकंडक्टर समेत नई उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी होगी जो हमारे लोगों को जोड़ती है.'

'जिनपिंग, पुतिन से मिलने को उत्सुक'

पीएम ने अपने कार्यक्रम की डिटेल देते हुए लिखा, 'जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाऊंगा. भारत एससीओ का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है. अपनी अध्यक्षता के दौरान, हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में नए विचार प्रस्तुत किए थे और सहयोग की पहल की.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत साझा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, 'मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं.'

खामोश रणनीति पर चल रहा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली से रवाना हुए. यह लगभग सात वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा है. जापान की अपनी यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाएँगे.

बता दें कि ट्रेड डील के मुद्दे पर भारत को झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपना हथियार बनाया है. रूस से तेल खरीद का बहाना बनाते हुए पहले उन्होंने 25 फीसदी टैरिफ लगाया. इसके बावजूद जब भारत यूएस के आगे नहीं झुका तो 27 अगस्त से टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया. यह हाल तब है, जब भारत से ज्यादा रूस से बिजनेस चीन, तुर्की, ईयू और अमेरिका करते हैं.

कहीं यूएस ने अपने पांव पर तो नहीं मार ली कुल्हाड़ी?

50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत को न झुकते देख अब ट्रंप के सहयोगी और ज्यादा आयात शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं. उनकी धमकियों के बीच भारत खामोश है और शांत रहकर रणनीति को अंजाम दे रहा है. वह अब रूस, चीन, ब्राजील समेत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुटा है. जिससे ट्रंप टैरिफ की वजह से अमेरिका निर्यात न हो सकने वाले अपने उत्पादों को इन देशों में बेचकर नुकसान से बचा जा सके.

साथ ही न चाहते हुए भी भारत को चीन जैसे विस्तारवादी देशों से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ रहे हैं, जिसके साथ पूर्वी लद्दाख में उसका अब भी गंभीर सैन्य तनाव चल रहा है और दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक सरहद पर तैनात हैं. ऐसे में कई विशेषज्ञ ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि भारत जैसी उभरती शक्ति पर टैरिफ लगाकर उन्होंने फायदा किया है या यूएस के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार दी है. अब ट्रंप प्रशासन की नजरें पीएम मोदी की इस दो- देशीय यात्रा पर लगी हैं कि वे यूएस के टैरिफ को ध्वस्त करने का कैसे रास्ता निकालते हैं.

