ASEAN Summit 2025: मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा

PM Modi to Miss ASEAN Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार से शुरू हो रही आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे. माना जा रहा है कि PM Modi को समय की कमी की वजह से यह यात्रा रद्द करनी पड़ रही है. अब विदेश मंत्री एस.जयशंकर इन बैठकों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे. ASEAN का यह शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होना है. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बताया है कि, PM Modi ने उन्हें जानकारी दी है कि वह ASEAN Summit में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भारत में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा होगा.

क्या है नहीं जाने की वजह?

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से ASEAN 2025 Summit में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. अब क्योंकि PM Modi नहीं जा रहे हैं तो इसलिए उनकी कंबोडिया की प्रस्तावित यात्रा भी स्थगित कर दी गई है. पीएम मोदी ने पिछले वर्षों में इन शिखर सम्मेलनों में खुद ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है. उनका ना जाने की एक वजह Bihar Election पर ध्यान देना भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Bihar Chunav: शेर का बेटा कौन? रामविलास तो NDA में ना होते... चिराग पासवान के कलावे पर किसने उठाए सवाल

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की फोन कॉल पर विवाद

हाल ही में दीवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के बीच फोन कॉल के माध्यम से बात हुई थी. ट्रंप ने बाद में सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने मोदी से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने की जरूरत पर चर्चा की. हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे का खंडन किया है. एक सरकारी सूत्र ने साफ किया कि दोनों नेताएं की बातचीत के दौरान पाकिस्तान पर चर्चा नहीं हुई.

भारत और अमेरिका का मतभेद

पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब भारत ने Trump के किसी दावे, पहला दावा रूस से तेल खरीदने से जुड़ा था, का खंडन किया है. बता दें कि, भारत और अमेरिका के संबंधों में व्यापार को लेकर मतभेद है और ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति बेबाक रवैया भी भारत के लिए असहजता पैदा करता रहा है.

यह भी पढ़ें: DNA: राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी

क्या है आसियान सम्मेलन?

मलेशिया ने शिखर सम्मेलन के लिए Trump सहित कई देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है. पीएम मोदी के मलेशिया ना जाने के कारण भविष्य में उनकी ट्रंप से आमने-सामने की मुलाकात नहीं हो पाएगी. हालांकि, अगले महीने G-20 शिखर सम्मेलन में दोनों के मिलने की संभावना है.भारत और ASEAN 10 सदस्य देशों(इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया)में शुरू हुए थे और 2012 में Strategic Partnership तक बढ़ा दिए गए.