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Hindi Newsदेशमिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा; क्यों अहम है ये विजिट

मिडिल ईस्ट संकट के बीच 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, अगले महीने होगी यात्रा; क्यों अहम है ये विजिट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम की यह यात्रा 15 से 20 मई के बीच हो सकती है. इस यात्रा के दौरान वह नार्वे में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे. पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:57 PM IST
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नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री. फाइल फोटो
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री. फाइल फोटो

PM Modi To Visit 4 EU Nations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के चार देशों की यात्रा पर जा सकते हैं. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 15 से 20 मई के बीच हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी सबसे पहले नार्वे जाएंगे, उसके बाद स्वीडन, नीदरलैंड्स और इटली का दौरा करेंगे. बताया जा रहा है कि वह नार्वे में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे. 

दरअसल, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा के बाद पीएम मोदी की यह पहली यूरोपीय यात्रा होगी. इस कारण पीएम मोदी की इस यात्रा पर दुनिया भर की नजर रहने वाली है. इसी साल जनवरी में EU और भारत के बीच एफटीए समझौते पर बात बनी थी. करीब 18 साल बाद यह समझौता हो सका था. हालांकि, इस यात्रा को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

क्यों अहम मानी जा रही यह यात्रा? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में खास मानी जा रही है. यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब ईरान और तथा इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने लगी हैं. अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का सबसे गहरा असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर क्रूड की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली. बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है. अब इसके बंद होने के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा होने की स्थिति बनी है. 

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भारत और EU के बीच FTA 

बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता साल 2007 में पहली बार शुरू हुई थी. हालांकि, साल 2013 में कुछ मतभेदों के कारण यह समझौता पूरा नहीं हो सका. इसके बाद जून 2022 में फिर से बातचीत शुरू हुई और अंत में इस साल जनवरी में इस समझौते पर बात बन गई. ईयू के साथ यह समझौता भारत के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इसके अंतरर्गत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात यूरोपीय संघ के 27 देशों में बिना किसी शुल्क के जा सकेंगे. सरकार का कहना है कि इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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