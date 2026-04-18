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अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- हम फिर लाएंगे बिल

PM Modi Speech On Women Reservation Bill: पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस बिल को पास न होने देकर देश की महिलाओं का हक छीना है. देश की नारी इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 18, 2026, 09:14 PM IST
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अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- हम फिर लाएंगे बिल

PM Modi Speech: लोकसभा में बीते दिन महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पीएम मोदी ने आज देश को अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, DMK और SP जैसे परिवार वाले पार्टियों की स्वार्थ भरी राजनीति का नुकसान देश की महिलाओं को करना पड़ा. उन्होंने कहा कि कहा कि विपक्ष कोई न कोई अड़ंगा लगाकर महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालती है. 

'देश की नारी ये अपमान नहीं भूलेगी...'

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष महिलाओं का अधिकार छीनकर टेबल थपथपा रहा था. वह केवल मेज थपथपाना नहीं बल्कि नारी के स्वाभिमान पर चोट थी. महिला सब भूल जाती है, लेकिन वह कभी अपमान नहीं भूलती. पीएम ने कहा,' नारी के मन में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बर्ताव की कसक हमेशा रहेगी. देश की महिला जब भी अपने इलाकों में इन नेताओं को देखेगी तो याद करेगी कि इन्होंने ही महिला आरक्षण बिल रोकने का जश्न मनाया था.'  

'मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं...'

पीएम मोदी ने नारी शक्ति बिल पास न होने पर महिलाओं से क्षमा मांगते हुए कहा,' आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया. उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया. इसके लिए मैं देश की माताओं-बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं." 

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फिर बिल लाएगी सरकार? 

पीएम मोदी ने कहा,' मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण बिल के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हाटकर रहेंगे. हमारा हौसला बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा हौसला भी अडिग है. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी रोक नहीं पाएंगे. सिर्फ वक्त का इंतजार है. नारी शक्ति के शसक्तिकरण पर बीजेपी-NDA का संकल्प अटूट है. कल हमारे पास संख्याबल नहीं था, लेकिन हम हारे नहीं है. हमारा प्रयास रुकेगी नहीं. हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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