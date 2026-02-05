पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा, क्या बोला विदेश मंत्रालय?

Zakir Naik Extradition Case: पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा के बीच अब एक बार फिर भारत से भागकर मलेशिया में छिपे जाकिर नाइक के प्रात्यर्पण का मामला उठ गया है.
PM Modi Malaysia Visit: पीएम मोदी 7-8 फरवरी को मलेशिया के दौरे पर हैं, हालांकि उनकी यात्रा से पहले भारत से भागकर मलेशिया छिपे भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल किए जा रहे हैं. गुरुवार 5 फरवरी 2026 को विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी) कुमारन ने पीएम की यात्रा को लेकर कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी. वहीं जाकिर नाइक के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में उन्होंने कहा,' जकिर नाइक के मुद्दे पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस यात्रा के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. पिछली यात्राओं में भी हमें कई स्तरों पर इन मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला है. हम सभी तकनीकी प्रक्रियाओं के पूरा होने तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे. हमें उम्मीद है कि हमें मनचाहा परिणाम मिलेगा.'
कुमारन ने कहा कि भारत-मलेशिया आर्थिक सहयोग समझौते की सयुक्त समीक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने बताया,' हमारे देश संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं. दोनों देश भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की संयुक्त समीक्षा पर भी चर्चा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मलेशिया में रहने वाले लगभग 29 लाख भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे.' बता दें कि अगस्त साल 2024 में भारत यात्रा के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा था कि अगर भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक से संबंधित मामले में पर्याप्त सबूत पेश किए जाते हैं, तो देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा.
अनवर इब्राहिम ने कहा था,' मैं उग्रवाद की भावना, ठोस सबूतों और ऐसे साक्ष्यों के बारे में बात कर रहा हूं, जो यह दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति, समूह, गुट या पार्टी द्वारा अत्याचार किए गए हैं. ये हमारे लिए चिंता का विषय हैं.' बता दें कि जाकिर नाइक अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में भारत सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से साल 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत उनकी तलाश की जा रही है. उन पर नफरत भरे भाषणों से लोगों को भड़काने का भी आरोप है.
बता दें कि पीएम मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के न्यौते पर 7-8 फरवरी 2026 को कुआलालंपुर का दौरा करेंगे. इससे पहले पीएम ने साल 2015 में मलेशिया का दौरा किया था. उस दौरान भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस किया गया था. विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी) कुमारन ने कहा कि दोनों पक्ष भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे.
