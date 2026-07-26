PM Modi Mann Ki Baat: कारगिल वीरों के नमन से लेकर साइंस में युवाओं के डंके तक... पढ़िए PM मोदी के 'मन की बात' की 5 बड़ी बातें

PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया. 26 जुलाई के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कारगिल युद्ध के अमर बलिदानियों को नमन किया. इसके साथ ही उन्होंने देश में जल संरक्षण के लिए चल रहे 'कैच द रेन' आंदोलन, साइंस ओलंपियाड में भारतीय युवाओं के शानदार प्रदर्शन और स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इनोवेशन की उपलब्धियों की जमकर सराहना की.
प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत में कहा कि हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, और 26 जुलाई ऐसी ही एक ऐतिहासिक तारीख है. राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरा देश हमारे वीर जवानों के शौर्य और शहादत को नमन कर रहा है.
जल संरक्षण पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'कैच द रेन' अभियान अब एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है. उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए जमीनी बदलावों का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगभग 1500 नए तालाब तैयार किए गए हैं, तो वहीं नरसिंहपुर में पुराने अमृत सरोवरों का कायाकल्प कर उन्हें संवारा गया है. इसके अलावा, महाराष्ट्र के नासिक में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन की क्षमता विकसित की गई है, जबकि आंध्र प्रदेश के नंद्याल में सभी ग्राम पंचायतों ने मिसाल कायम करते हुए एकजुट होकर अपने पुराने और ऐतिहासिक तालाबों को पुनर्जीवित कर फिर से उपयोगी बनाया है.
भारतीय युवाओं की वैज्ञानिक मेधा की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा शक्ति इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में इतिहास रच रही है. पीएम मोदी ने कहा कि फिजिक्स ओलंपियाड में भारतीय टीम के सभी 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया. वहीं केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जहां टीम के सभी छात्रों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए. इसके अलावा, बायॉलोजी ओलंपियाड में भी सभी छात्रों ने मेडल जीते, जिनमें एक गोल्ड मेडल शामिल है, जबकि मैथ्स ओलंपियाड में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल देश के नाम किए.
स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट युवाओं के कौशल, जुनून और धैर्य का मिसाल है. उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का फैसला अब रंग ला रहा है. अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कश्मीर की पारंपरिक चटाई ‘वगू’ (Wagoo) के संरक्षण के प्रयासों की तारीफ की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' संबोधन में देश में बढ़ते खेल संस्कृति और युवाओं की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की जमकर सराहना की. हाल ही में ग्लासगो (Glasgow) में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) में भाग ले रहे भारतीय दल को पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक मंच पर गाड़े गए झंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया.
प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की अभूतपूर्व सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 'जापान ओपन' (Japan Open) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. पीवी सिंधु यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जिस पर पूरे देश को बेहद गर्व है.
महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय महिला टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर एक नया इतिहास रचा है. संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने केरल के एर्णाकुलम (साउथ चित्तूर) स्थित एक स्कूल की अनोखी पहल की तारीफ की. वहां के शिक्षक अभिलाष जी ने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए ‘अक्षरकंदुक’ (Aksharakanduka) नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस पहल के तहत फुटबॉल के खेल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को संस्कृत के अक्षरों से जोड़कर बेहद दिलचस्प और आसान तरीके से सिखाया जाता है, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ खेलों के प्रति भी बच्चों का लगाव बढ़ रहा है. आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने तथा MyGov पर अपने अमूल्य विचार साझा करने का आग्रह किया.