PM Modi Manipur Visit: झमाझम बारिश में हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो सड़क के रास्ते मणिपुर में इस तरह निकला पीएम मोदी का काफिला
देश

PM Modi Manipur Visit: झमाझम बारिश में हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो सड़क के रास्ते मणिपुर में इस तरह निकला पीएम मोदी का काफिला

PM Modi Manipur Visit Latest News: PM मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं. उनके इंफाल पहुंचने पर झमाझम बारिश ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की. लेकिन वे इसकी परवाह न करते हुए कार से करीब डेढ़ घंटे का सफर तय कर चुराचांदपुर पहुंच गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:15 PM IST
PM Modi Manipur Visit: झमाझम बारिश में हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो सड़क के रास्ते मणिपुर में इस तरह निकला पीएम मोदी का काफिला

PM Modi Manipur Visit News in Hindi: करीब 2 साल पहले भड़की मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पीएम मोदी मणिपुर समेत 5 राज्यों की यात्रा पर आज इंफाल पहुंचे. राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा शुरु होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी. जिस वक्त पीएम का प्लेन इंफाल लैंड हुआ तो वहां पर झमाझम बारिश हो रही थी. वहां से पीएम मोदी को हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाना था लेकिन भारी बरसात की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना संभव नहीं हो पा रहा था.

PM मोदी बरसात में लिया कार से जाने का फैसला

पीएम मोदी को चुराचांदपुर पहुंचकर वहां पर हिंसा पीड़ित कुकी लोगों से मुलाकात करनी थी और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करना था. मौसम खराब देख सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें चुराचांदपुर की यात्रा टालने की सलाह दी लेकिन पीएम ने इससे इनकार कर दिया. उन्होंने फैसला लिया कि वे इंफाल से चुराचांदपुर कार से जाएंगे और वहां प्रभावित लोगों से मिलेंगे. फिर चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे. इसके बाद सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत पीएम को कार से चुराचांदपुर जाने का इंतजाम किया.

डेढ़ घंटे के सफर के बाद पहुंचे चुराचांदपुर

करीब डेढ़ घंटे के सफर के बाद पीएम मोदी 61 किमी का सफर तय करके रैली स्थल पर पहुंचे. चुराचांदपुर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर कुकी-जो समुदाय के लोग रहते हैं. मिशनरीज के प्रभाव में आकर वे कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं. जबकि इंफाल के प्लेन एरिया में हिंदू मान्यता वाले मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं. मई 2023 में दोनों समुदायों में शुरू हुई हिंसक झड़प में 250 से अधिक लोग मारे गए थे. साथ ही दोनों समुदायों के करीब 60 हजार लोग विस्थापित हुए थे, जो अब भी सरकार की ओर से बनाए गए अस्थाई कैंपों में रह रहे हैं.

'मैं आपके सपनों को पूरा करने में कसर नहीं रखूंगा'

चुराचंदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद पीएम मोदी हजारों लोगों की जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है. राज्य में आम लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. मैं आपसे वादा करता हूं कि राज्य के लोगों के सपने पूरे करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा. उन्होंने राज्य के लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने की भी अपील की.' 

मणिपुर की हिंसा के कारण

मणिपुर में 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के कई कारण हैं. इनमें सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों का मिश्रण हैं. आइए हिंसा की वजहों को आपको सहज भाषा में समझाते हैं.

दोनों समुदायों में जातीय तनाव 

मणिपुर में घाटी क्षेत्र में रहने वाले मेइती समुदाय (हिंदू बहुसंख्यक) और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो जनजातियों (मुख्य रूप से ईसाई) के बीच लंबे समय से तनाव है. मई 2023 में यह तनाव तब भड़क उठा जब मेइती समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांगा, जिसका कुकी-जो समुदाय ने विरोध किया. कुकी समुदाय को डर था कि इससे उनकी जमीन और विशेषाधिकारों पर असर पड़ेगा.

मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम मोदी को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'

जमीन और संसाधनों पर विवाद

मणिपुर में जमीन का मालिकाना हक और संसाधनों का बंटवारा हमेशा से विवाद का विषय रहा है. मेइती समुदाय, जो घाटी में केंद्रित है, का दावा है कि उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है, जबकि कुकी-जो समुदाय अपनी जमीन और संसाधनों की रक्षा के लिए सतर्क हैं.

आर्थिक और सामाजिक असमानता

मेइती समुदाय घाटी में अधिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव रखता है, जबकि कुकी और अन्य जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम संसाधनों के साथ रहती हैं. इस असमानता ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाया.

अवैध प्रवास और मादक पदार्थों का मुद्दा

मणिपुर में म्यांमार सीमा के पास अवैध प्रवास और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर भी तनाव है. कुछ समूहों का मानना है कि कुकी समुदाय के कुछ लोग इसमें शामिल हैं, जिसे कुकी समुदाय नकारता है. यह मुद्दा हिंसा को भड़काने का एक कारण बना.

'अच्छा हुआ मेरा हेलीकॉप्टर नहीं चला....' हिंसा के बाद Manipur पहुंचे PM Modi, देखिए मंच से क्यों किया लोगों को धन्यवाद ?

 

सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर

मेइती समुदाय मुख्य रूप से हिंदू है, जबकि कुकी-जो समुदाय ईसाई है. इन सांस्कृतिक और धार्मिक अंतरों ने भी सामुदायिक तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई है.

राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता

स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप न होने और विवादों को सुलझाने में देरी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. दोनों समुदायों के बीच विश्वास की कमी और भड़काऊ बयानों ने हिंसा को बढ़ावा दिया.

हथियारों की उपलब्धता

मणिपुर में छोटे हथियारों की आसान उपलब्धता ने हिंसा को और घातक बना दिया. कई समूहों ने आत्मरक्षा के नाम पर हथियार जमा किए, जिससे झड़पें बढ़ीं.

इन सब वजहों का मिला-जुला परिणाम रहा कि मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए और करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए. इस हिंसा में चुराचंदपुर और इंफाल जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. सरकार ने शांति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन तनाव अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

;