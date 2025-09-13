मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें


PM Modi In Manipur: पीएम मोदी अपने पूर्वोत्तर दौरे में आज मणिपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जनता को 8500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी. पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 02:37 PM IST
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें

PM Modi Manipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 13 सितंबर 2025 से पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान वह कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. पीएम अपनी यात्रा में सबसे पहले मिजोरम गए. इसके बाद वह मणिपुर पहुंच चुके हैं. पीएम का राज्य में हिंसा भड़कने के 2 साल यह पहला दौरा हो रहा है. मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनका स्वागत किया है. चलिए जानते हैं कि पीएम ने मणिपुर दौरे में किन बातों पर प्रकाश डाला?  

  1. पीएम मोदी ने अपने दौरे में कहा,' मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं. यहां की संस्कृति में बड़ा सामर्थ्य हैय मणिपुर के नाम में ही मणि है. यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है. मैं मणिपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं.' पीएम मोदी ने मणिपुर को 8500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी. 
  2. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने  मणिपुर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मणिपुर में रेल और रोड का बजट बढ़ाया, यहां नेशनल हाईवे पर 3700 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 8700 करोड़ से नए हाईवे पर काम चल रहा है.  उन्होंने कहा कि मणिपुर में विकास कार्य होंगे.  
  3. पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर की धरती साहस और वीरता की धरती है. उन्होंने कहा,' मैंने सड़क पर जो दृश्य देखे, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरा हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा था. जिस तरह से मैंने मणिपुर के युवाओं और बुजुर्गों को हाथों में तिरंगा लिए देखा मैं इस पल को जीवन में कभी नहीं भूल सकता.'  
  4. पीएम मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा,' मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं. भारत सरकार आपके साथ है. मणिपुर को पहले की तरह पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार आपके साथ है. मैं अभी राहत कैंप में प्रभावित लोगों से मिला. जल्द से जल्द विस्थापित लोगों को स्थापित करने के लिए सरकार मणिपुर सरकार के साथ प्रयासरत रहेगी.'  
  5. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा है. जिरीबाम-इंफाल रेलवे लाइन जल्द ही राजधानी इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. इसपर 22,000 करोड़ रुपये का खर्चा किया जा रहा है. पीएम ने कहा कि 400 करोड़ रुपये की लागत से बना नया इंफाल हवाई अड्डा हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयां दे रहा है.  
  6. पीएम मोदी ने मणिपुर में हिंसा के बारे में बात करते हुए राज्य में विकास के लिए शांति बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' मैं सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर चलकर अपने सपनों को साकार करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की अपील करता हूं. मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है. मणिपुर में जीवन को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. बेघर हुए लोगों को हम 7,000 घर बनाने के लिए सहायता दे रहे हैं.'  
  7. महिला विकास पर बात करते हुए पीएम ने कहा,' मणिपुर की संस्कृति महिला शक्ति को बढ़ावा देती है. हम मणिपुरी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं.' उन्होंने कहा,' हम मणिपुर को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाना चाहते हैं.'    
  8. पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और शांति लाने के लिए भारत सरकार मणिपुर सरकार की मदद करती रहेगी. इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान करने की बात भी कही. 
  9. पीएम मोदी ने मणिपुर के युवाओं से बातचीत करने की भी बात कही. उन्होंने कहा,' मैं अब अपने आदिवासी युवाओं की आकांक्षाओं और संघर्षों के बारे में जानता हूं. हम उन्हें संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं. हम स्वायत्त स्थानीय निकायों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं.'  
  10. पीएम ने चुराचांदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,' कुछ देर पहले इसी मंच से लगभग 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है. ये परियोजनाएं लोगों, विशेषकर मणिपुर के पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाएंगी. ये आप सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की नई सुविधाएं प्रदान करेंगी.' 
