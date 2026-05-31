Mann ki baat: न बिल्डिंग, न ही फीस...अनोखे स्कूल की बात, जहां नदी में लगती है क्लास

Mann Ki Baat Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में एक ऐसी कहानी का जिक्र किया जो अपने आप में अलौकिक है. पीएम ने कहा कि हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है. आपने भी देखा होगा जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे-वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है. कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं. इसी गर्मी में एक जगह ऐसी है जहां न क्लास रूम है और न ही बड़ी बिल्डिंग लेकिन यहां पर बच्चे स्विमिंग सीखने आते हैं, केरलम के आलुवा में, साजी वलाशेरिल, ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं. अब तक 15 हजार से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं. इसके अलावा पीएम ने और क्या कुछ कहा जानते हैं.

पीएम ने गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियो, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएँ, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकलें. इस दिशा में सरकार की भिन्न-भिन्न departments ने जो guidelines जारी की है वो भी भूलियेगा नहीं. साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है. आपने भी देखा होगा जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे-वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है.

कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर, देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद, और गर्मी से राहत भी. पंजाब-हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे.

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कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीर मोर, सम्बारम और ओडिशा में बेल पना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना की झलक भी मिलती है और एक बात जरूर ध्यान रखियेगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं, हमारे खेत खलिहान से निकली हैं. कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है.

साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम, आम, आम चर्चा का विषय होता है, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो. हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू, महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, alphonso, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है , उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा. वैसे, लंगड़ा आम की एक खास बात होती है पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है. बिहार का जर्दालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए.चौसा, मालदा - हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं.

दक्षिण भारत जाइए, तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी, जगह बदलती है, आम का रूप-रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है और साथियों आम की ये यात्रा, अब गांव से, global market तक भी पहुंच रही है. आज ‘मन की बात’ के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई-बहनों की प्रशंसा करूंगा. आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष हैं, ऐसे ही छाए रहिए.

साथियों, गर्मी के इन दिनों में, ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन, मैं एक ऐसी क्लास की बात करूंगा, जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा, साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हों, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो, साथियों, ये कोई कहानी नहीं है ये एक सच्चा प्रयास है.

केरलम के आलुवा में, साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं, अब तक 15 हजार से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं. साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है, इस प्रयास के पीछे, एक पीड़ा भी छिपी है. कुछ वर्ष पहले, एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी. उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया, उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता, तो शायद कई जानें बच जातीं - बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान.

साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन, हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है. सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है, एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास. इन्हीं के दम पर, हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है.