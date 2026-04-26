आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... 'मन की बात' में पीएम मोदी ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत?

PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं. दक्षिण अमेरिकी के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचार को आगे बढ़ा रही है. इसके अलावा कहा भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है. इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं.

हम मनाएंगे बुद्ध पूर्णिमा

पीएम ने आगे कहा कि मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है. कुछ ही महीनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे. मैं आप सभी देशवासियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं. भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है. उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है. उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है.

आगे बढ़ रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम

इसके अलावा कहा भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है. इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है. इससे हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है. खेती-किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है.

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पवन शक्ति के बारे में कही ये बात

साथ ही साथ कहा कि आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा देश एक पल भी न चले. यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है. यह हमारी पवन शक्ति है. आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है. भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

जीवंत हो जाती है कच्छ की धरती

पीएम ने आगे कहा बरसात खत्म होते ही कच्छ के रण की धरती जीवंत हो जाती है, हर साल लाखों फ्लैमिंगो यहां आते हैं. पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लैमिंगो सिटी कहा जाता है. ये पक्षी यहीं घोसलें बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, कच्छ के लोग इन्हें 'लाखा जी के बाराती' कहते हैं अब लाखा जी के ये बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं.

आज रोजगार को प्रगति दे रहा है बांस

पूर्वोत्तर हम सबके लिए अष्टलक्ष्मी है, यहां भरपूर प्रतिभा है और पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है. मन की बात में भी हम अक्सर पूर्वोत्तर के लोगों की उपलब्धियों की चर्चा करते आए हैं, ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं चर्चा करूंगा और वह है बांस क्षेत्र में पूर्वोत्तर की सफलता, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और नवाचार को नई गति दे रही है. हमारी माताएं-बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं.

जनगणना के बारे में पीएम ने कही ये बात

वहीं जनगणना के बारे में बोलते हुए कहा कि हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. यह है जनगणना का अभियान, यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है, सारी जानकारी सीथे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर-घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात कर उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है, आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, कर्मचारी के आने के 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरु होगी. (ANI)