Advertisement
trendingNow13156144
Hindi Newsदेशन लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें

न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें

PM Modi news: प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान गलत जानकारी और अफवाहों के फैलने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि घबराहट को रोकने के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी देना जरूरी है. पीएम मोदी ने कहा, 'टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए, देश इस स्थिति पर सफलतापूर्वक काबू पा लेगा.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें

PM Modi Meeting With CM's: ईरान युद्ध के चलते दुनियाभर में गहराए तेल और गैस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की. लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल और जरूरी सामानों की सप्लाई न रुके और आम जनता पर इसका बोझ न पड़े. क्या कुछ चर्चा हुई इस मैराथन बैठक में और क्या दस बड़ी बातें निकलकर सामने आईं, आइए बताते हैं.

पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

  1. PM मोदी ने जोर देते हुए कहा, 'केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं. केंद्र के मंत्रालय राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से काम कर रहे हैं. सरकार आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने के साथ देश की ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए सरकार सभी उद्योग-धंधों को जरूरी मदद देते हुए तेल-गैस की सप्लाई चेन मजबूत करने पर फोकस कर रही है.

  2. PM मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  3. PM मोदी ने कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से उर्वरक के भंडारण और वितरण की निगरानी में, अग्रिम योजना की आवश्यकता पर जोर दिया है.

  4. PM मोदी ने बदलती स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तरों पर मज़बूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया

  5. PM मोदी ने सीमावर्ती और तटीय राज्यों में शिपिंग, आवश्यक आपूर्ति और समुद्री संचालन से संबंधित उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है.

  6. PM मोदी ने गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के प्रति आगाह किया, और सटीक तथा विश्वसनीय जानकारी के प्रसार पर जोर दिया है.

  7. इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों ने वर्तमान संकट से निपटने के लिए PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की.

  8. मुख्यमंत्रियों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने और राज्यों को वाणिज्यिक LPG के आवंटन में वृद्धि करने के निर्णयों का स्वागत किया.

  9. इस बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने ये भरोसा जताया कि देश में हालात नियंत्रण में बने हुए हैं. सभी राज्यों में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

  10. इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने किसी भी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए केंद्र के साथ और बेहतर समन्वय में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News: राज्यों में पैनिक न फैलने दें, हालात पूरी तरह नियंत्रण में; मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले मोदी
PM Modi
Narendra Modi News: राज्यों में पैनिक न फैलने दें, हालात पूरी तरह नियंत्रण में; मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले मोदी