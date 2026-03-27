न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें

PM Modi Meeting With CM's: ईरान युद्ध के चलते दुनियाभर में गहराए तेल और गैस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की. लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल और जरूरी सामानों की सप्लाई न रुके और आम जनता पर इसका बोझ न पड़े. क्या कुछ चर्चा हुई इस मैराथन बैठक में और क्या दस बड़ी बातें निकलकर सामने आईं, आइए बताते हैं.

PM मोदी ने जोर देते हुए कहा, 'केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं. केंद्र के मंत्रालय राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से काम कर रहे हैं. सरकार आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखने के साथ देश की ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए सरकार सभी उद्योग-धंधों को जरूरी मदद देते हुए तेल-गैस की सप्लाई चेन मजबूत करने पर फोकस कर रही है.

PM मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं. Add Zee News as a Preferred Source

PM मोदी ने कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से उर्वरक के भंडारण और वितरण की निगरानी में, अग्रिम योजना की आवश्यकता पर जोर दिया है.

PM मोदी ने बदलती स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तरों पर मज़बूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया

PM मोदी ने सीमावर्ती और तटीय राज्यों में शिपिंग, आवश्यक आपूर्ति और समुद्री संचालन से संबंधित उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है.

PM मोदी ने गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के प्रति आगाह किया, और सटीक तथा विश्वसनीय जानकारी के प्रसार पर जोर दिया है.

इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों ने वर्तमान संकट से निपटने के लिए PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की.

मुख्यमंत्रियों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने और राज्यों को वाणिज्यिक LPG के आवंटन में वृद्धि करने के निर्णयों का स्वागत किया.

इस बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने ये भरोसा जताया कि देश में हालात नियंत्रण में बने हुए हैं. सभी राज्यों में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.