प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की

ओसाकाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात कर व्यापार और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के रास्तों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने जापान के ओसाका शहर में जी-20 सम्मेलन से इतर यह मुलाकात की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और दक्षिण कोरिया की 'न्यू सदर्न पॉलिसी' के बीच तालमेल बनाने की इच्छा व्यक्त की.

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का मुख्य उद्देश्य देश के व्यापारिक हितों को पश्चिम और उसके पड़ोसी देशों की जगह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर स्थानांतरित करना है. मून प्रशासन की 'न्यू सदर्न पॉलिसी' दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी एशिया और आसियान के साथ संबंधों के विकास पर केंद्रित है.

It is always special to meet my good friend, President Moon Jae-in. He is extremely passionate about furthering friendship between India and the Republic of Korea. Today, we talked about various steps to enhance trade, economic and people-to-people relations. @moonriver365 pic.twitter.com/N6bfD4zLxL

— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2019