'सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, मिलकर काम करें', 37 नए BJP सांसदों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र; नाश्ते पर की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (05 अगस्त) को अपने आवास पर बीजेपी के नए 37 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने इन सांसदों को सदन में मौजूदगी बढ़ाने और कामकाज में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी. यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है.
पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करने वालों में नितिन नवीन, सुष्मिता देव, राजेंद्र गुप्ता, राहुल सिंह, स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल समेत अन्य कई सांसद शामिल रहे.
बीजेपी के नए सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद अधिक से अधिक समय सदन में व्यतीत करें. सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी से कुछ न कुछ सीखें. इसके साथ ही सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद मिलजुलकर काम करें.
गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई थी. इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया था. यह बैठक संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई थी. उस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे.
गौरतलब है कि बीजेपी सांसद हेमंग जोशी ने इस बैठक के बाद एक तस्वीर साझा की थी. इसके साथ उन्होंने लिखा कि एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक कई नई बातों की जानकारी देने वाली रही. वहीं, राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में आयोजित एनडीए नेताओं के साथ 'मंगल मिलन' कार्यक्रम में सहभागिता की. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए राष्ट्रहित, सुशासन और जनसेवा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहा है. (इनपुट- आईएएनएस)