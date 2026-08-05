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'सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, मिलकर काम करें', 37 नए BJP सांसदों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र; नाश्ते पर की मुलाकात

बीजेपी के 37 नए सांसदों से पीएम मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की. ये मुलाकात नाश्ते के समय हुई. इस दौरान पीएम मोदी ने इन सांसदों को सलाह देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:16 PM IST
'सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, मिलकर काम करें', 37 नए BJP सांसदों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र; नाश्ते पर की मुलाकात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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