/दोस्ती का नया चैप्टर: पीएम मोदी से मिलीं जापानी पीएम सनाए ताकाइची, दोनों देशों के बीच होगी अरबों की डील

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. समारोह के बाद दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से अपने-अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों का परिचय कराया. साने ताकाइची तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आई हैं. इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है.
भारत पहुंचने पर जापानी प्रधानमंत्री का स्वागत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया. विदेश मंत्रालय ने भी उनकी यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. भारत और जापान पिछले कई वर्षों से रक्षा, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ा रहे हैं. इस बार की शिखर वार्ता में भी दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi hold bilateral talks at Hyderabad House.
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— ANI (@ANI) July 2, 2026
बैठक के दौरान आर्थिक सुरक्षा, मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन, उभरती प्रौद्योगिकियां, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और निवेश बढ़ाने जैसे विषय प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकते हैं. इसके अलावा दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर भी अपने विचार साझा करेंगे. सूत्रों की मानें तो दोनों देशों के बीच बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान की साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से पहले से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है. ऐसे में यह शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.
हरियाणा के खरखौदा में तैयार मारुति सुजुकी इंडिया के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे. इसे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाल के वर्षों के सबसे बड़े निवेशों में से एक माना जा रहा है. यह प्लांट भारत में मारुति सुजुकी का चौथा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा. कंपनी के सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अब तक करीब 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद यह नया प्लांट हर साल 10 लाख वाहनों के निर्माण में सक्षम होगा. इसके अलावा यहां 21,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है.
Prime Minister Narendra Modi welcomes Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at the Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/V4A8fXu5LI
The Tatva (@thetatvaindia) July 2, 2026
इस उद्घाटन को भारत और जापान के बीच मजबूत होते आर्थिक और औद्योगिक संबंधों का प्रतीक भी माना जा रहा है. मारुति सुजुकी लंबे समय से भारत में जापानी निवेश की सबसे सफल कहानियों में शामिल रही है. दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी इस साझेदारी के महत्व को और भी रेखांकित करती है. इस परियोजना के जरिए न केवल देश की कार उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. नई यूनिट में सीधे तौर पर 21,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट उद्योग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और स्थानीय सेवा क्षेत्रों में भी हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है.
मारुति सुजुकी फिलहाल भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी है और देश में बिकने वाली लगभग हर दूसरी कार इसी कंपनी की होती है. घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है. खरखौदा प्लांट के शुरू होने से मारुति सुजुकी अपने दीर्घकालिक उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगी. साथ ही भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशों को भी मजबूती मिलेगी. यह परियोजना मारुति सुजुकी के करीब 35,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश का अहम हिस्सा है.
खरखौदा प्लांट ऐसे समय शुरू हो रहा है जब भारत 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इस नए प्लांट से देश की ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन मजबूत होगी, कंपोनेंट निर्माण क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित होंगे और वाहन निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. मारुति सुजुकी इस नए प्लांट के जरिए भविष्य की मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही है. कंपनी यहां अगली पीढ़ी के वाहनों के उत्पादन के साथ-साथ भारत से निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर भी काम करेगी.