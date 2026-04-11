पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर की राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jyotiba Phule Jayanti: महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर संसद परिसर में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई. यह सौहार्दपूर्ण पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कार्यक्रम में ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद रहे.
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PM Modi Met Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान देश के कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे. इसी कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा क्षण सामने आया जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार से उतरकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत की.
संसद परिसर में यह मुलाकात भले ही कुछ क्षणों की रही हो, लेकिन इसमें सहजता और सौहार्द साफ झलक रहा था. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से बात की, कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया और फिर अपने-अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए. वीडियो में देखा गया कि दोनों नेता एक-दूसरे के करीब खड़े होकर ध्यानपूर्वक बातचीत कर रहे हैं. इस दौरान आसपास मौजूद अन्य लोग भी कुछ देर के लिए रुक गए, जिससे यह पल और भी खास बन गया.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at Prerna Sthal on the Parliament premises to pay a floral tribute to Mahatma Jyotiba Phule on his 200th birth anniversary today.
Lok Sabha Speaker Om Birla, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Union Minister Arjun Ram Meghwal, former… pic.twitter.com/QexqUVky1Z
— ANI (@ANI) April 11, 2026
भारतीय राजनीति में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच अक्सर तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच इस तरह का अनौपचारिक संवाद एक अलग संदेश देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद की आवश्यकता और लोकतांत्रिक परंपराओं की झलक दिखाती है.
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इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश समेत कई नेता मौजूद रहे. सभी ने मिलकर ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय, शिक्षा और वंचित वर्गों के उत्थान में दिए गए योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की.
प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई यह बातचीत जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई यूजर्स ने इस पल को सकारात्मक संकेत बताते हुए सराहा. एक यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को इस तरह बातचीत करते देखना अच्छा लगा. संसद परिसर में हुआ यह छोटा सा संवाद भले ही औपचारिक न रहा हो, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में संवाद और सौहार्द की अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया.
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