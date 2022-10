PM Modi की 21 साल पहले जिस बच्चे से हुई थी मुलाकात, आज करगिल में अचानक उसने चौंकाया...

PM Modi met Major Amit in Kargil: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को करगिल में भारतीय सेना जवानों के साथ दिवाली मनाई. इस दौरान जब एक युवा सैन्य अधिकारी ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया, जिसे देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए. दरअसल, पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान करगिर में मेजर अमित (PM Modi met Major Amit in Kargil) ने एक फोटो भेंट की.

2001 में ली गई थी ये तस्वीर

मेजर अमित (Major Amit) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को जो तस्वीर भेंट की वो 2001 में उनके गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान ली गई थी. यह तस्वीर उस वक्त ली गई थी, जब मोदी गुजरात के बालाचड़ी में सैनिक स्कूल गए थे और अमित वहां पढ़ते थे. तस्वीर में अमित और एक अन्य छात्र नरेंद्र मोदी से शील्ड लेते हुए दिख रहे हैं.

Prime Minister Narendra Modi met Major Amit in Kargil today, whom he had earlier met in November 2001 at a Sainik School in Balachadi, Gujarat.#Diwali https://t.co/lx2GKkpQln pic.twitter.com/UBgKIQaem2

— ANI (@ANI) October 24, 2022