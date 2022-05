PM Modi Visit: PM मोदी ने आइसलैंड और स्वीडन की प्रधानमंत्रियों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा

PM Modi Met The Prime Ministers Of Iceland And Sweden: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क में बुधवार को आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्स्दोतिर (Katrín Jakobsdóttir) से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही पीएम मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को ही यहां स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन (Magdalena Andersson) से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों और संयुक्त कार्य योजना में प्रगति पर चर्चा की.

आइसलैंड की प्रधानमंत्री के साथ चर्चा

तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को बर्लिन से यहां पहुंचे मोदी ने डेनमार्क की राजधानी में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (India-Nordic Summit) से इतर जैकोब्स्दोतिर से मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट (Tweet) किया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्स्दोतिर से बातचीत की. उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, फिशरीज और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की.’

Prime Minister @narendramodi held talks with PM @katrinjak of Iceland. They discussed boosting ties in areas like trade, energy, fisheries and more. pic.twitter.com/kw2koKnm9t — PMO India (@PMOIndia) May 4, 2022

स्वीडन की प्रधानमंत्री से किन मुद्दों पर की बात?

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘स्वीडन के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने भारत-स्वीडन दोस्ती (Indo-Sweden Friendship) में और अधिक विविधता लाने पर व्यापक बातचीत की.’ तीन यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बर्लिन से मंगलवार को यहां पहुंचे मोदी (PM Modi) ने डेनमार्क की राजधानी में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर एंडरसन से मुलाकात की.

कार्यक्रमों के शुरू होने से पहले किया था ट्वीट

बाद में, मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे. मोदी ने अपने कार्यक्रमों के शुरू होने से पहले ट्वीट किया था, 'आज के एजेंडे में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता (Bilateral Talks) शामिल हैं, जिसके बाद मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) के साथ बातचीत करने के लिए पेरिस रवाना हो जाऊंगा.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान

मोदी ने पहले कहा था, 'नॉर्डिक देश भारत के लिए स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं. यह यात्रा नॉर्डिक क्षेत्र के साथ हमारे बहुआयामी सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगी.' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने ट्वीट किया, ‘नवाचार, प्रौद्योगिकी और निवेश पर स्थापित एक साझेदारी. प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. संयुक्त कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की.’ प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की 2018 की स्वीडन यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया था.

Cementing ties with Sweden. PM @narendramodi and @SwedishPM Magdalena Andersson held extensive talks on further diversifying the India-Sweden friendship. pic.twitter.com/d1bXP5JW5u — PMO India (@PMOIndia) May 4, 2022

मीडिया को दी थी जानकारी

मंगलवार को मीडिया (Media) को जानकारी देते हुए, विदेश सचिव विनय क्वात्रा (Vinay Mohan Kwatra) ने कहा था कि भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग के तत्वों पर केंद्रित है जिनमें व्यापार और निवेश संबंध, डिजिटल और नवाचार साझेदारी, हरित साझेदारी और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं.

