/फ्रेंड्स... कहते ही Gen Z से कैसे जुड़ गए PM मोदी, आधी रात को ही क्यों पोस्ट किया वीडियो?

गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो मैसेज जारी किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगार किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी थी. सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा का इंतजाम किया और अभी कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट भी आ गया.'