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महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा, PM मोदी के सिपहसालार ने बताया

Women's reservation bill voting: संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मकसद से लाए गए विधेयक को संसद से पारित नहीं कराया जा सका. संसद में मिली इस हार पर बीजेपी आक्रोशित है. उस दिन संसद में बिल गिरने के बाद अमित शाह ने विपक्ष से एक घंटा क्यों मांगा था, इसका खुलासा मोदी सरकार के मंत्री ने किया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:03 PM IST
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भारतीय संसद (फोटो-एएनआई)
भारतीय संसद (फोटो-एएनआई)

Women's Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण कानून और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया. इसके बाद पीएम मोदी के सिपहसालार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि उस दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से एक घंटा क्यों मांगा था? जम्मू-कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'जब लोकसभा में विधेयक खारिज हुआ, तब मैं वहीं मौजूद था. आखिरी समय में गृह मंत्री अमित शाह ने सुझावों को शामिल करने के लिए एक घंटे का समय मांगा, लेकिन उन्होंने (विपक्ष) ने इसे एक सुर में अस्वीकार कर दिया और नतीजा घोषित होने का इस्तेमाल केवल चर्चा को पटरी से उतारने के लिए किया.'

पुरी ने कहा, अगर विपक्ष उसी समय एक घंटा दे देता तो कुछ सुधार करके बिल उसी दिन पास किया जा सकता था, लेकिन मोदी सरकार को हराने के नाम पर विपक्ष के नेताओं ने देशभर की महिलाओं के साथ धोखा कर दिया.

बीजेपी ने 2014 के मेनिफेस्टो में तय कर दिया था 33% आरक्षण 

हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा, 'आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, उससे पहले हमारे बीजेपी के घोषणापत्र में राज्यों की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का स्पष्ट वादा किया गया था. वह प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट थी. हम तभी से महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं. पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से जो वादा किया है, उसे वो मौका मिलते ही पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे.

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विधेयक गिरने के बाद एनडीए के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध भी किया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए. बीजेपी शुक्रवार की रात से देशभर में विपक्ष के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन कर रही है. 

राहुल गांधी के आवास का घेराव

रविवार को बीजेपी की महिला मोर्चा और महिला सांसदों ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव किया. इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए. दोनों खेमों के नेताओं की बयानबाजी जारी है.

महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, एकसुर में बोलीं बीजेपी की महिला सांसद

बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि कांग्रेस, महिला विरोधी पार्टी है. उन्होंने यह आरोप भी गलाया कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण में बाधा डाली है. कुछ दलों के नेताओं के निजी राजनीतिक स्वार्थों के चलते 70 करोड़ माताओं-बहनों को उनका जायज हक मिलने में देरी हो रही है.

(यह भी पढ़ें- पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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