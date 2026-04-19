महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद क्यों अमित शाह ने मांगा था एक घंटा, PM मोदी के सिपहसालार ने बताया

Women's Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण कानून और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया. इसके बाद पीएम मोदी के सिपहसालार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि उस दिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से एक घंटा क्यों मांगा था? जम्मू-कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'जब लोकसभा में विधेयक खारिज हुआ, तब मैं वहीं मौजूद था. आखिरी समय में गृह मंत्री अमित शाह ने सुझावों को शामिल करने के लिए एक घंटे का समय मांगा, लेकिन उन्होंने (विपक्ष) ने इसे एक सुर में अस्वीकार कर दिया और नतीजा घोषित होने का इस्तेमाल केवल चर्चा को पटरी से उतारने के लिए किया.'

पुरी ने कहा, अगर विपक्ष उसी समय एक घंटा दे देता तो कुछ सुधार करके बिल उसी दिन पास किया जा सकता था, लेकिन मोदी सरकार को हराने के नाम पर विपक्ष के नेताओं ने देशभर की महिलाओं के साथ धोखा कर दिया.

बीजेपी ने 2014 के मेनिफेस्टो में तय कर दिया था 33% आरक्षण

हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा, 'आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, उससे पहले हमारे बीजेपी के घोषणापत्र में राज्यों की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का स्पष्ट वादा किया गया था. वह प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट थी. हम तभी से महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं. पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से जो वादा किया है, उसे वो मौका मिलते ही पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे.

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#WATCH | Jammu, J&K: At a press conference, Union Minister Hardeep Singh Puri says, "... I was present when the bill was defeated in the Lok Sabha. At the last moment, Home Minister Amit Shah appealed for one hour to incorporate the suggestions, but they refused, using it only as… pic.twitter.com/1zl38TKTTj — ANI (@ANI) April 19, 2026

विधेयक गिरने के बाद एनडीए के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध भी किया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए. बीजेपी शुक्रवार की रात से देशभर में विपक्ष के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन कर रही है.

राहुल गांधी के आवास का घेराव

रविवार को बीजेपी की महिला मोर्चा और महिला सांसदों ने दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव किया. इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए. दोनों खेमों के नेताओं की बयानबाजी जारी है.

#WATCH | Delhi: Union MoS Raksha Khadse and BJP MP Bansuri Swaraj detained by Police personnel during protest march to the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, a day after the Constitution (131st Amendment) Bill failed to pass in the Lok Sabha. pic.twitter.com/OVdpBcXR8W — ANI (@ANI) April 18, 2026

महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, एकसुर में बोलीं बीजेपी की महिला सांसद

बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि कांग्रेस, महिला विरोधी पार्टी है. उन्होंने यह आरोप भी गलाया कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण में बाधा डाली है. कुछ दलों के नेताओं के निजी राजनीतिक स्वार्थों के चलते 70 करोड़ माताओं-बहनों को उनका जायज हक मिलने में देरी हो रही है.

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