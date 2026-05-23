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Hindi Newsदेशपीएम मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, नंबर भी दे दिए; कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?

पीएम मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, नंबर भी दे दिए; कैसे होता है मंत्रियों का 'अप्रेजल'?

दिल्ली की सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक चर्चा तेजी से चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के कामकाज का पूरा हिसाब-किताब देख लिया है. कौन मंत्री कितना एक्टिव रहा, किसने योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया और कौन सिर्फ बैठकों तक सीमित रहा… सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 23, 2026, 10:31 PM IST
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पीएम मोदी ने देख लिया सिपहसालारों की रिपोर्ट कार्ड (AI-Image)
पीएम मोदी ने देख लिया सिपहसालारों की रिपोर्ट कार्ड (AI-Image)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई. सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रालयों के प्रदर्शन को 'संतोषजनक' माना गया है. माना जा रहा है कि यही रिपोर्ट आगे चलकर संभावित कैबिनेट विस्तार में अहम भूमिका निभा सकती है. बैठक में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सभी मंत्रालयों की कार्यप्रणाली पर प्रेजेंटेशन दिया.

इस बैठक के दौरान खास जोर इस बात पर रहा कि जनता की शिकायतों का निपटारा कितनी तेजी से हो रहा है और फाइलें कितनी जल्दी क्लियर की जा रही हैं. सरकार ने साफ संकेत दिए कि किसी भी स्तर पर फाइलें लंबित नहीं रहनी चाहिए और शिकायतों का समाधान तय समय में होना चाहिए. समीक्षा के दौरान सिर्फ पारंपरिक कामकाज ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा शेयरिंग, डेटा आधारित फैसले और मंत्रालयों के बीच तालमेल जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया गया.

क्या हुआ मंत्रियों की अप्रेजल बैठक में?

सरकार का फोकस अब प्रशासनिक प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने पर दिख रहा है. बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रालयों से विकास कार्यों में आने वाली रुकावटों की पहचान करने और उन्हें जल्द दूर करने को कहा. उन्होंने पूछा कि आखिर कौन-सी वजहें फैसलों में देरी करती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं और लाभ लोगों तक पहुंचने में बाधा बनती हैं. साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया.

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कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?

दरअसल, केंद्र सरकार में मंत्रियों का काम सिर्फ विभाग संभालना नहीं होता. प्रधानमंत्री कार्यालय समय-समय पर यह भी देखता है कि कौन मंत्री अपने मंत्रालय में कितनी तेजी से फैसले ले रहा है, जनता से जुड़ी योजनाओं का असर क्या है और मीडिया व संसद में उसकी मौजूदगी कैसी है. इसी प्रक्रिया को सरकार के भीतर अनौपचारिक तौर पर 'अप्रेजल' कहा जाता है.

कैसी रही मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा?

सूत्र बताते हैं कि इस बार समीक्षा पहले से ज्यादा सख्त रही. मंत्रालयों की फाइलों से लेकर प्रोजेक्ट की प्रगति, राज्यों के साथ तालमेल और सोशल फीडबैक तक को परखा गया. कई मंत्रियों से सीधे सवाल भी पूछे गए कि जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी, वे आखिर जमीन पर कितनी दिख रही हैं?

क्यों अहम होती है ये रिपोर्ट?

सरकार के भीतर यह अभ्यास नया नहीं है. पीएम मोदी शुरुआत से ही 'परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस' पर जोर देते रहे हैं. माना जाता है कि कैबिनेट फेरबदल से पहले इसी तरह की रिपोर्ट काफी अहम भूमिका निभाती है. जिन मंत्रियों का प्रदर्शन बेहतर माना जाता है, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वालों के विभाग बदले जाने की संभावना बढ़ जाती है.

क्यों चूक जाते हैं बड़े चेहरे और नए लोगों को मिलता है मौका?

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बड़े मंत्रालय ही नहीं, छोटे विभागों की भी बारीकी से समीक्षा होती है. कई बार ऐसे मंत्री, जो मीडिया में कम दिखाई देते हैं, काम के आधार पर बेहतर रेटिंग हासिल कर लेते हैं. वहीं कुछ चर्चित चेहरे अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाते. यही वजह है कि मंत्रियों के कामकाज पर लगातार नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ेंः मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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