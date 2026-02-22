Advertisement
trendingNow13119287
Hindi Newsदेशबिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?

PM Modi News: बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे गए थे. अब 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता जी का नाम एक सियासी आयोजन के दौरान घसीटा गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Left PM Modi, Right Dy Chief Minister Udhayanidhi Stalin (file)
Left PM Modi, Right Dy Chief Minister Udhayanidhi Stalin (file)

Udainidhi Stalin on PM Modi Father: बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजे मंच से पीएम मोदी का अपमान हुआ था. कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की माता जी को लेकर अपशब्द कहे गए थे. अब तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके सुप्रीमो और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया है. उदयनिधि स्टालिन ने पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए उनके पिता का नाम इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, ' वह टीवी पर आते हैं तब लोग डर जाते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, भले ही चाहे पीएम मोदी के पिताजी आ जाएं'. 

डीएमके किसी ने नहीं डरती: उदयनिधि स्टालिन

उदयनिधि ने कहा, 'डरना हमारे डीएनए में नहीं है. हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए इस बार भी तमिलनाडु की महान जनता हमें चुनेगी. राजनीति में संवेदनाएं तेजी से खत्म हो रही हैं. कई जगहों पर उम्र का लिहाज नहीं किया जाता. भाषाई मर्यादाएं तार-तार हो जाती हैं. नेता एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए उनके स्वर्गवासी माता-पिता को भी नहीं बख्श रहे हैं. ताजा मामले में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए उनके स्वर्गवासी पिता को बिना वजह राजनीति में घसीटा गया.

हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

डेंगू, मलेरिया, HIV... सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि के विवादित बयान

47 वर्षीय बयानवीर डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयानों की बात करें तो चुनावी साल आने से काफी पहले उन्होंने हिंदी विरोधी मोर्चा खोल रखा है. करीब तीन दिन पहले उन्होंने कहा, 'मातृभाषा को निगल जाती है हिंदी.' सात दिन पहले उन्होंने कहा था, 'संस्कृत 'मृत भाषा' है'. पिछले साल दिवाली की शुभकामनाओं को लेकर उनके बयान पर बवाल मचा था. 

यह भी पढ़ें- 'चाहे पीएम मोदी के पिताजी ही क्यों न आ जाएं...', तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल

सनातन धर्म की तुलना डेंगू मच्छर, मलेरिया और कोरोना से कर चुके डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं. दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक उनके कुछ बयानों ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था. धर्मगुरुओं से लेकर कई राजनेता भी उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. तब उदयनिधि के खिलाफ देशभर में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी.

तीन साल पहले उदयनिधि ने कहा था- 'सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि, इसे खत्म कर देना चाहिए. सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए. हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते. हमें इसे मिटाना है. इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

PM ModiUdainidhi Stalin

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?