नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर पीएम मोदी! बस 25 दिन का इंतजार और रच देंगे नया इतिहास

Jawaharlal Nehru Record: पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के काफी करीब पहुंच चुके हैं. यदि मौजूदा कार्यकाल जारी रहता है, तो 9 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. जानिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा गणित और इसके पीछे की कहानी...
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Longest Serving PM of India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं. अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 9 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेता बन जाएंगे. यह चर्चा उस समय तेज हुई जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 मई को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा बैठक की वर्षगांठ को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में लिखा कि 13 मई 1952 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक गौरवपूर्ण दिन था. इसी दिन स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी. दरअसल, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला था. 489 सीटों वाली पहली लोकसभा में कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और 14 मई 1952 को उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली.
जवाहर लाल नेहरू 14 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे. इस तरह उन्होंने 12 साल और 14 दिन तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया. आज भी यह रिकॉर्ड भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज है. हालांकि नेहरू 15 अगस्त 1947 को ही देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन उस समय वे आम चुनाव के जरिए नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा मनोनीत किए गए थे.
पीएम मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जीत मिली और वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. अगर उनके मौजूदा कार्यकाल की अवधि को देखा जाए, तो 9 जून 2026 तक नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल और 15 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे. ऐसा होते ही वे जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बन जाएंगे.
हालांकि कुल कार्यकाल के हिसाब से देखें तो जवाहर लाल नेहरू करीब 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे. 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था. उस दौर में प्रधानमंत्री का चयन लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व और राष्ट्रीय सहमति के आधार पर हुआ था. इतिहासकारों के मुताबिक, महात्मा गांधी की सहमति और समर्थन ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके बाद 1952 के पहले आम चुनाव में जीत हासिल कर नेहरू लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री बने और फिर अपनी मृत्यु तक लगातार इस पद पर बने रहे.
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नरेंद्र मोदी का संभावित रिकॉर्ड सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के बदलते दौर का प्रतीक भी माना जा रहा है. लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहना भारतीय राजनीति में बेहद दुर्लभ माना जाता है. ऐसे में 9 जून 2026 की तारीख भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो सकती है.
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